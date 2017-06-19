Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Главкосмос пусковые услуги" планирует разработать новые средства выведения спутников

Космос
19 июня, 6:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Предприятие намерено сосредоточиться на рынке аппаратов легкого класса с запусками на низкие орбиты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский оператор "Главкосмос пусковые услуги", созданный компаниями "Главкосмос" и "Космотрас", планирует разрабатывать новые средства выведения космических аппаратов. Об этом в интервью газете "КоммерсантЪ" рассказал гендиректор "Главкосмоса" Денис Лысков.

"За счет гибкости, которую дает "Союз" с разгонными орбитальными блоками, мы можем подбирать наиболее оптимальное решение для заказчика, плюс у нас есть три российских космодрома, которые мы можем использовать для пусков и получать за счет этого дополнительную гибкость. Наша цель - занять более 50% рынка запуска космических аппаратов легкого класса. Более того, в планах компании развивать существующие и разрабатывать новые средства выведения космических аппаратов под требования рынка и снижения общей стоимости запусков", - рассказал гендиректор "Главкосмоса", отвечая на вопрос о планах совместного предприятия на пять лет.

Лысков отметил, что по ожидаемому плану на 10 лет для совместного предприятия выручка составит не менее 1 млрд долларов. "Для российских предприятий ракетно-космической промышленности это дополнительный объем финансирования к контрактам, которые идут по линии Arianespace", - добавил он, отметив, что работа по международным тендерам уже началась.

Лысков также подчеркнул, что "Главкосмос пусковые услуги" планирует сосредоточиться на рынке аппаратов легкого класса с запусками на низкие орбиты. "До 2025 года, по разным оценкам, включая "Евроконсалт", будет запущено свыше 1 тыс. космических аппаратов массой более 50 кг. Где- то более 50% из них потребуют запуска на низкую орбиту, причем большая часть - коммерческие", - рассказал собеседник издания.

В мае в Роскосмосе сообщили, что компании "Главкосмос" и "Космотрас" создали объединенного оператора по запуску космических аппаратов с использованием ракет-носителей "Союз-2" и "Днепр" с российских космодромов. Оператор получил название "Главкосмос пусковые услуги" (GK Launch Services). "Главкосмосу" принадлежит 75% акций созданной компании, "Космотрасу" - 25%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: шесть ракет КСИР Ирана с высокой точностью поразили позиции террористов
2
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки
3
На Камчатке медведь напал на человека
4
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
5
Наезд фургона на толпу в Лондоне. Хроника событий
6
Биография начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова
7
В Лондоне фургон наехал на толпу людей
Темы дня
Загрузка...
Реклама