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РКК "Энергия" и Boeing намерены подписать соглашения по исследованию дальнего космоса

Космос
19 июня, 10:00 UTC+3 ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/ 19, июня. /ТАСС

Как сообщили в российской ракетно-космической корпорации, речь идет о сотрудничестве в области пилотируемых программ в дальнем космосе, совместном создании космических модулей

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ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская корпорация Boeing в ближайшее время намерены подписать детальное соглашение о сотрудничестве в области освоения дальнего космоса, сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор корпорации Владимир Солнцев.

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"Мы выходим на подписание детализированных соглашений, в рамках которых Boeing и мы должны достаточно интенсивно двигаться вперед как по тематике Международной космической станции, так и по окололунной станции", - рассказал он.

По словам Солнцева, речь идет о сотрудничестве в области пилотируемых программ в дальнем космосе, совместном создании космических модулей.

Встреча с представителями американской корпорации пройдет в рамках авиасалона "Ле-Бурже-2017". Также РКК "Энергия" проведет встречи с коллегами из Европы и других регионов мира.

Ранее сообщалось, что РКК "Энергия" и корпорация Boeing Defense, Space & Security планируют заключить соглашение о долгосрочном взаимодействии, которое предусматривает проекты по созданию окололунной инфраструктуры.

Окололунная станция

Весной 2016 года стало известно, что РКК "Энергия" и компания Boeing разрабатывают совместный проект лунной орбитальной станции в двух вариантах: на основе двух малых жилых модулей или одного большого. Оба варианта предусматривают, что на станции смогут работать четыре человека. Длительность экспедиций составит от 30 до 360 суток. Полеты к окололунной станции будут проводиться раз в год.

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Вариантов размещения станции тоже два - на высокоэллиптической орбите и на низкой орбите высотой около 100 км над поверхностью Луны. Первая может использоваться для запуска кораблей в дальний космос, вторая - для экспедиций на поверхность спутника Земли. Предпочтение отдается станции на высокоэллиптической орбите.

РКК "Энергия" предлагает приступить к созданию окололунной орбитальной платформы в конце 2022 года, а в первой половине 2025 года отправить на нее первый экипаж. Также сообщалось, что высадка первого российского космонавта на Луну планируется на 2031 год.

Согласно открытым данным, российской стороной предлагается создание для окололунной станции шлюзового модуля для выходов экипажей в открытый космос и использование перспективного корабля "Федерация" в качестве корабля-спасателя.

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