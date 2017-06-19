Байконур подготовят для пусков ракет "Союз-5" за два-три года

ЛЕ-БУРЖЕ /ФРАНЦИЯ/, 19 июня. /ТАСС/. Наземную инфраструктуру для новой ракеты среднего класса "Союз-5" на космодроме Байконур модернизируют за два-три года, сообщил журналистам на авиакосмическом салоне "Ле-Бурже-2017" генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Часть проектных работ мы должны закончить до конца следующего года, а потом очень быстро за два-три года модернизировать стартовый комплекс и сделать эту ракету", - сказал он.

Комаров напомнил, что ранее проект создания новой ракеты среднего класса планировалось реализовывать после 2020 года, но согласно новым планам Роскосмоса, она должна стартовать уже в 2022 году.