Байконур подготовят для пусков ракет "Союз-5" за два-три года

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ЛЕ-БУРЖЕ /ФРАНЦИЯ/, 19 июня. /ТАСС/. Наземную инфраструктуру для новой ракеты среднего класса "Союз-5" на космодроме Байконур модернизируют за два-три года, сообщил журналистам на авиакосмическом салоне "Ле-Бурже-2017" генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
"Часть проектных работ мы должны закончить до конца следующего года, а потом очень быстро за два-три года модернизировать стартовый комплекс и сделать эту ракету", - сказал он.
Комаров напомнил, что ранее проект создания новой ракеты среднего класса планировалось реализовывать после 2020 года, но согласно новым планам Роскосмоса, она должна стартовать уже в 2022 году.