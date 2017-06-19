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Байконур подготовят для пусков ракет "Союз-5" за два-три года

Космос
19 июня, 18:00 UTC+3 ЛЕ-БУРЖЕ /ФРАНЦИЯ/ 19, июня. /ТАСС

Гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что часть проектных работ должны закончить до конца 2018 года

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Директор Федерального космического агентства "Роскосмос" Игорь Комаров

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров

© Марина Лысцева/ТАСС

ЛЕ-БУРЖЕ /ФРАНЦИЯ/, 19 июня. /ТАСС/. Наземную инфраструктуру для новой ракеты среднего класса "Союз-5" на космодроме Байконур модернизируют за два-три года, сообщил журналистам на авиакосмическом салоне "Ле-Бурже-2017" генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Часть проектных работ мы должны закончить до конца следующего года, а потом очень быстро за два-три года модернизировать стартовый комплекс и сделать эту ракету", - сказал он.

Комаров напомнил, что ранее проект создания новой ракеты среднего класса планировалось реализовывать после 2020 года, но согласно новым планам Роскосмоса, она должна стартовать уже в 2022 году.

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