Сибирские разработчики создадут системы питания посадочного модуля в проекте "ЭкзоМарс"

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. АО "Информационные спутниковые системы" (ИСС, Железногорск, Красноярский край) разработает систему питания посадочного модуля в рамках проекта "ЭкзоМарс-2020". Об этом ТАСС в кулуарах V Международного форума технологического развития "Технопром-2017" сообщил заместитель генерального директора ИСС Юрий Вилков.

"В рамках проекта мы являемся разработчиками и изготовителями системы питания посадочного модуля, обеспечения энергетикой посадочного модуля. Заказчиком является НПО имени С. А. Лавочкина. К работам уже приступили, первый этап уже сдан, работы идут по графику", - рассказал Вилков.

По его словам, ориентировочные сроки завершения работ по разработке системы питания - весна следующего года.

О проекте "ЭкзоМарс-2020"

"ЭкзоМарс-2020" - российско-европейский проект, предусматривающий разработку российской стороной десантного модуля с посадочной платформой, европейской стороной - перелетного модуля и марсохода. Планируется, что российская платформа проработает на Марсе около 1 года.

Первый этап проекта "ЭкзоМарс" был запущен в 2016 году, в состав миссии вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль "Скиапарелли". Аппараты достигли Красной планеты в октябре 2016 года.

В 2020 году планируется реализация второго этапа программы "ЭкзоМарс". Проект предусматривает разработку российской стороной десантного модуля с посадочной платформой, европейской стороной - перелетного модуля и марсохода.

АО "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева - крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. В настоящее время две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства ИСС.

О форуме Техноэкспо

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно-промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.