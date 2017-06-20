Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сибирские разработчики создадут системы питания посадочного модуля в проекте "ЭкзоМарс"

Космос
20 июня, 8:21 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, июня. /ТАСС

По словам замгендиректора АО "Информационные спутниковые системы", ориентировочные сроки завершения работ по разработке - весна следующего года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Евгений Курсков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. АО "Информационные спутниковые системы" (ИСС, Железногорск, Красноярский край) разработает систему питания посадочного модуля в рамках проекта "ЭкзоМарс-2020". Об этом ТАСС в кулуарах V Международного форума технологического развития "Технопром-2017" сообщил заместитель генерального директора ИСС Юрий Вилков.

"В рамках проекта мы являемся разработчиками и изготовителями системы питания посадочного модуля, обеспечения энергетикой посадочного модуля. Заказчиком является НПО имени С. А. Лавочкина. К работам уже приступили, первый этап уже сдан, работы идут по графику", - рассказал Вилков.

По его словам, ориентировочные сроки завершения работ по разработке системы питания - весна следующего года.

О проекте "ЭкзоМарс-2020"

"ЭкзоМарс-2020" - российско-европейский проект, предусматривающий разработку российской стороной десантного модуля с посадочной платформой, европейской стороной - перелетного модуля и марсохода. Планируется, что российская платформа проработает на Марсе около 1 года.

Первый этап проекта "ЭкзоМарс" был запущен в 2016 году, в состав миссии вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль "Скиапарелли". Аппараты достигли Красной планеты в октябре 2016 года.

В 2020 году планируется реализация второго этапа программы "ЭкзоМарс". Проект предусматривает разработку российской стороной десантного модуля с посадочной платформой, европейской стороной - перелетного модуля и марсохода.

АО "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева - крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. В настоящее время две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства ИСС.

О форуме Техноэкспо

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно-промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья скончавшегося американского студента обвинила КНДР в плохом обращении с ним
2
Родители подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге, едут на место ЧП
3
Юрист: поправки в ТК о работе в выходные выгодны работодателям и невыгодны работникам
4
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
5
Прохождение законопроекта о санкциях в отношении РФ через Конгресс США приторможено
6
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама