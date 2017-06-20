РКК "Энергия": летные испытания новой ракеты "Союз-5" начнутся до 2022 года

ЛЕ-БУРЖЕ /ФРАНЦИЯ/, 20 июня. /ТАСС/. Летные испытания новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" могут начаться раньше 2022 года, считает генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев.

"Президентом поставлена задача осуществить первый пуск в 2022 году, но я думаю, что летные испытания должны начаться раньше, чтобы к 2022 году мы уже имели летающую ракету-носитель", - сказал он, не уточнив возможные сроки проведения летных испытаний новой ракеты.

Солнцев пояснил, что впоследствии "Союз-5" превратится в первую и вторую ступени сверхтяжелой ракеты-носителя. "Перед нами поставлена задача в максимально сжатые сроки создать ракету-носитель сверхтяжелого класса. Исходя из опыта создания ракеты-носителя "Энергия" проекта "Энергия-Буран", мы также создаем сначала ракету среднего класса, которая потом превращается в элементы первой и второй ступени. Не 100%, но можно говорить об определенной унификации", - рассказал гендиректор предприятия.

При этом перед проектантами поставлена задача максимально его адаптировать к пусковой инфраструктуре проекта "Морской старт" и имеющейся инфраструктуре 45-й площадки космодрома Байконур. "Тем самым мы, не вкладывая больших средств в создание наземной инфраструктуры, - а модернизацию мы договорились проводить с казахской стороной, и частный инвестор готов проводить модернизацию "Морского старта", мы можем максимально рано начать пуски этой ракеты", - пояснил Солнцев.

В то же время варианты ракет для "Морского старта", Байконура и космодрома Восточный будут унифицированными, но не идентичными. "Будут определенные адаптации, поскольку есть нюансы стартового стола на "Морском старте", на Байконуре, но конструктив ракеты эти особенности не затрагивают, это, скорее, вопрос интерфейсов", - пояснил он.

Он также отметил, что двигатели для "Союза-5" будут созданы в течение трех лет, они будут дешевле и легче существующих.

"У нас есть ракетный двигатель РД-171, который требует определенной модернизации. Она должна в первую очередь быть направлена на снижение его веса, и у нас сегодня стоит задача снижения затрат. Поэтому на его базе мы делаем "упрощенный", оптимальный вариант этого двигателя для ракеты-носителя одноразового использования: меняем приводы на более современные, что позволит снизить вес и повысить реактивность, посмотрим, поменять ли пневмо-гидравлическую систему и датчики аппаратуры. Это требует незначительных финансовых и людских ресурсов, и за три года мы должны его довести до летного образца, который должен пойти на ракету-носитель среднего класса", - рассказал Солнцев.

Двигатель для второй ступени также будет взят из использующихся разработок, но претерпит изменения. "Мы берем четырехкамерный двигатель РД-0124, который у нас летает на "Союзе" и на "Протоне", и уже начата работа по модернизации его в двухкамерный вариант, поскольку на второй ступени будет стоять два таких двигателя", - рассказал он.