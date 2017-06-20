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Первый коммерческий пуск "Союза" новым оператором пусковых услуг состоится в 2019 году

Космос
20 июня, 15:12 дата обновления: 20 июня, 15:27 UTC+3

Соглашение о проведении пуска уже подготовлено и будет анонсировано в ближайшее время

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 20 июня. /ТАСС/. Первый коммерческий пуск ракеты-носителя "Союз" будет осуществлен новым оператором пусковых услуг "Главкосмос пусковые услуги" в 2019 году, сообщил генеральный директор компании Александр Серкин на международном авиасалоне "Ле-Бурже-2017".

"Первый пуск, первая миссия, над которой мы сейчас начнем работу, запланирована на 2019 год", - сказал он.

По словам гендиректора компании "Главкосмос" Дениса Лыскова, соглашение о проведении пуска уже подготовлено и будет анонсировано в ближайшее время. "Идет подготовительная работа, но до авиасалона МАКС мы рассчитываем анонсировать подписание контракта", - рассказал он.

Контракт может быть подписан на российском авиасалоне. "Но это будет зависеть от заказчика", - добавил Лысков.

"Союз-2ЛК"

"Главкосмос пусковые услуги" заинтересован в создании и выходе на рынок новой ракеты-носителя легкого класса "Союз-2ЛК", сообщил Серкин.

"Мы в этих работах участвуем. Один из вопросов, которые мы ставим для себя на ближайшую перспективу - это развитие и оптимизация пусковых услуг на базе ракет "Союз". И "Союз-2ЛК" - это одно из направлений, которое мы с коллегами рассматриваем, очень интересная идея", - сказал он.

"Весь потенциал "Союза" не раскрыт до сих пор, мы сейчас занимаемся тем, что расширяем перечень того применения, который можно использовать", - добавил глава компании "Главкосмос" Денис Лысков.

"Союз-2ЛК" - новая инициативная разработка РКЦ "Прогресс". Она представляет собой две первые ступени ракеты "Союз-2" с установленным на них в качестве третьей ступени разгонным блоком "Фрегат".

Грузоподъемность новой ракеты-носителя на солнечно-синхронную орбиту составит от 2 до 3,85 тонны в зависимости от космодрома, с которого будет запускаться ракета.

В мае в Роскосмосе сообщили, что компании "Главкосмос" и "Космотрас" создали объединенного оператора по запуску космических аппаратов с использованием ракет-носителей "Союз-2" и "Днепр" с российских космодромов. Оператор получил название "Главкосмос пусковые услуги" (GK Launch Services). "Главкосмосу" принадлежит 75% акций созданной компании, "Космотрасу" - 25%.

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