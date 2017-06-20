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Роскосмос летом примет решение о возобновлении запусков ракет "Днепр" с Байконура

Космос
20 июня, 15:39 UTC+3 ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/ 20, июня. /ТАСС

Пуски ракет "Днепр" были приостановлены в 2014 году

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ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 20 июня. /ТАСС/. Комиссия Роскосмоса определит перспективы возобновления пусков конверсионных ракет "Днепр" с космодрома Байконур этим летом, сообщил журналистам на авиакосмическом салоне "Ле- Бурже-2017" генеральный директор компании "Главкосмос пусковые услуги" Александр Серкин.

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"В настоящее время работает комиссия, созданная Роскосмосом, в которую включены все предприятия, связанные с реализацией пуска "Днепра" в России. Комиссия рассматривает перспективы пусков с космодрома Байконур. Она не закончила свою работу. Я думаю, что какие-то результаты мы можем ожидать в ближайшее время, этим летом", - сказал он.

Пуски ракет "Днепр" были приостановлены в 2014 году. В их эксплуатации участвовали представители Украины.

Серкин пояснил, что даже после приостановки пусков несколько имеющихся контрактов на запуски спутников на "Днепре" продолжают действовать. "Некоторые контракты были расторгнуты и урегулированы, некоторые нагрузки по контракту с "Космотрасом" мы по решению с заказчиками перевели на другие носители, некоторые заказчики имеют действующие контракты и по ним мы ведем консультации, как наши обязательства урегулировать", - сказал он.

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