Рогозин: Россия сможет оказывать содействие Индии по подготовке космонавтов

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Россия в перспективе может помогать Индии готовить космонавтов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, выступая на заседании Комиссии высокого уровня по сотрудничеству в области высоких технологий военного, двойного и гражданского назначения России и Индии.

"В перспективе возможна подготовка индийских космонавтов на базе нашего центра Роскосмоса", - сказал вице-премьер.

Рогозин рассказал, что проинформировал министра обороны, финансов и корпоративных дел Индии Аруна Джейтли о перспективах российской пилотируемой космонавтики и развитии МКС.

"Но надо видеть перспективу и дальше 2024 года, - отметил он. - Считаю, что в рамках Комитета мы могли бы обсуждать взаимодействие России и Индии и в этой сфере".

Он пояснил, что речь идет не только о пилотируемой космонавтике, но и о возможности получать прибыль за счет создания космических аппаратов нового поколения в области дистанционного зондирования земли, навигации, связи, исследования дальнего космоса.

Рогозин отметил, что Индия "сильно продвинулась в этой сфере". По его словам, в России внимательно следят за успехами индийских партнеров. "Считаем, что пришло время для более масштабного взаимодействия в этой сфере", - подчеркнул он.