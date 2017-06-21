Россия может создать шлюзовой модуль для окололунной станции

Памфилова призвала партии не злоупотреблять лояльностью ЦИК и внимательнее читать законыПолитика 21 июня, 10:19
В цирках Румынии и Латвии запретили номера с дикими животнымиСоциальная ответственность 21 июня, 10:15
СМИ: хоккеист "Чикаго" Госса может завершить карьеру из-за аллергии на экипировкуСпорт 21 июня, 10:04
Суд продлил до ноября арест четырех фигурантов дела о массовом ДТП в ЮгреНовости Урала 21 июня, 9:24
Болельщикам Кубка конфедераций в Москве расскажут о царях и роллс-ройсе ЛенинаСпорт 21 июня, 9:17
Глава МВД: бомба на вокзале Брюсселя была значительной мощности, но не сработала по плануМеждународная панорама 21 июня, 9:11
NYT: глава компании Uber покидает свой постЭкономика и бизнес 21 июня, 8:52
МЧС рекомендовало восточным регионам не отменять особый противопожарный режимСибирь 21 июня, 8:46
В Нью-Йорке открылась выставка фотографий ТАСС об истории русского балетаКультура 21 июня, 8:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 21 июня. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" в качестве вклада в окололунную космическую станцию предлагает создать шлюзовую камеру для выходов космонавтов в открытый космос, аппарат для спуска на лунную поверхность и корабль для доставки экипажей к Луне, сообщил журналистам на авиакосмическом салоне "Ле-Бурже-2017" генеральный директор РКК Владимир Солнцев.
"Мы предлагаем корабль "Федерация", который может на сегодняшний день находиться в автономном полете около 30 суток, мы работаем по шлюзовому модулю, по взлетно-посадочному модулю, мы в поиске новых технологических решений", - рассказал он.
Ранее сообщалось, что Россия, США и другие партнеры по МКС обсуждают возможность создания окололунной космической станции. По словам генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Игоря Комарова, пока обсуждается облик станции и возможный вклад каждой из сторон.