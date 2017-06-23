Литва опробует в космосе экологическое топливо для наноспутников

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ВИЛЬНЮС, 23 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Экологическое топливо для коррекции орбиты наноспутников, разработанное учеными Литвы, будет опробовано на миниатюрном аппарате LituanicaSat-2. Он был запущен в пятницу с помощью индийской ракеты с космодрома Шрихарикота (Индия).
LituanicaSat-2 участвует в международной миссии QB50 по изучению земной термосферы, находящейся на высоте 200-380 км. В проекте задействовано более 30 наноспутников. Однако литовский аппарат примечателен прежде всего тем, что заправлен экологическим топливом. "Конструкторы наноспутников - университеты, малые предприятия - сталкиваются с проблемой топлива для своих аппаратов. Как правило, в космической отрасли используют гидразин - ядовитое, канцерогенное вещество", - отметил руководитель проекта Витянис Бузас. Для заправки двигателей спутника гидразином необходимы дорогостоящая инфраструктура, скафандры.
Литовская экологическая разработка эту проблему снимает. "Наш наноспутник весом 3 кг представляет собой прямоугольник длиной 30 см. Аппарат оснащен ракетным микродвигателем, работающим на так называемом "зеленом" химическом топливе", - рассказал Бузас.
Оснащение микродвигателем позволит Lituanica Sat-2 пробыть на околоземной орбите значительно дольше, чем это удалось двум малым литовским спутникам, запущенным в 2014 году. На орбите они проработали всего по нескольку месяцев. Ожидается, что Lituanica Sat-2 пробудет в космосе до трех лет.
Литва символически вступила в "космический клуб" в феврале 2014 года. На околоземную орбиту тогда с Международной космической станции были выведены два литовских наноспутника - LitSAT-1 и LituanicaSat-1. Каждый из них представлял собой созданный учеными и студентами миниатюрный прибор в виде куба с гранью около 10 см и весом около 1 кг. LitSAT-1 продержался в космосе около трех месяцев, LituanicaSat-1 - более 150 дней. После входа в атмосферу спутники сгорели.