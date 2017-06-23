Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Литва опробует в космосе экологическое топливо для наноспутников

Космос
23 июня, 15:00 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов

Аппарат LituanicaSat-2 был запущен в пятницу с помощью индийской ракеты с космодрома Шрихарикота

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВИЛЬНЮС, 23 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Экологическое топливо для коррекции орбиты наноспутников, разработанное учеными Литвы, будет опробовано на миниатюрном аппарате LituanicaSat-2. Он был запущен в пятницу с помощью индийской ракеты с космодрома Шрихарикота (Индия).

LituanicaSat-2 участвует в международной миссии QB50 по изучению земной термосферы, находящейся на высоте 200-380 км. В проекте задействовано более 30 наноспутников. Однако литовский аппарат примечателен прежде всего тем, что заправлен экологическим топливом. "Конструкторы наноспутников - университеты, малые предприятия - сталкиваются с проблемой топлива для своих аппаратов. Как правило, в космической отрасли используют гидразин - ядовитое, канцерогенное вещество", - отметил руководитель проекта Витянис Бузас. Для заправки двигателей спутника гидразином необходимы дорогостоящая инфраструктура, скафандры.

Литовская экологическая разработка эту проблему снимает. "Наш наноспутник весом 3 кг представляет собой прямоугольник длиной 30 см. Аппарат оснащен ракетным микродвигателем, работающим на так называемом "зеленом" химическом топливе", - рассказал Бузас.

Оснащение микродвигателем позволит Lituanica Sat-2 пробыть на околоземной орбите значительно дольше, чем это удалось двум малым литовским спутникам, запущенным в 2014 году. На орбите они проработали всего по нескольку месяцев. Ожидается, что Lituanica Sat-2 пробудет в космосе до трех лет.

Литва символически вступила в "космический клуб" в феврале 2014 года. На околоземную орбиту тогда с Международной космической станции были выведены два литовских наноспутника - LitSAT-1 и LituanicaSat-1. Каждый из них представлял собой созданный учеными и студентами миниатюрный прибор в виде куба с гранью около 10 см и весом около 1 кг. LitSAT-1 продержался в космосе около трех месяцев, LituanicaSat-1 - более 150 дней. После входа в атмосферу спутники сгорели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Литва
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве двух женщин в Москве
2
Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд двумя траншами
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
5
В Хабаровском крае арестован опекун, подозреваемый в насилии над приемными дочерьми
6
Эксперт: блокировка Telegram не отразится на пользователях
7
Путин 23 июня понаблюдает в Анапе за стыковкой двух частей "Турецкого потока"
Темы дня
Загрузка...
Реклама