Ракета-носитель "Союз-2.1в" стартовала с Плесецка со спутником МО РФ

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1в" стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом Минобороны РФ на борту. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.
"В пятницу, 23 июня, в 21:04 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - рассказали в министерстве.
Блок выведения "Волга" уже успешно отделился от стартовавшей ракеты."Космическая головная часть ракеты космического назначения легкого класса "Союз-2.1в" в составе блока выведения "Волга" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 21:12 мск - штатно отделилась от второй ступени "Союза-2.1в", - сказали в Минобороны.
Блок "Волга" должен вывести спутник на расчетную орбиту в течение несколько часов, добавили в ведомстве.
По данным Минобороны, предстартовые операции и сам старт "Союза" "прошли в штатном режиме". "Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя", - добавили там.
Общее руководство запуском осуществлял командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.
Космические войска уже в третий раз запускают легкую ракету "Союз-2.1в", которая проходит на Плесецке летно-конструкторские испытания. Первый старт "Союз-2.1в" был успешно проведен в декабре 2013 года, второй - в декабре 2015 года.
Предыдущий пуск "Союза-2" с северного космодрома состоялся 25 мая этого года, на орбиту стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения, так же в интересах Минобороны.
Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с северного космодрома проведено 30 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.
"Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатировавшихся на Плесецке с 1973 по 2012 год. Было проведено 435 пусков ракет "Союз-У", выведено на орбиту 430 спутников различного назначения.