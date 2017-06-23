Ракета Falcon 9 с болгарским спутником связи стартовала с мыса Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила в пятницу ракету-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником болгарской компании Bulsatcom. Старт состоялся в 15:10 по времени Восточного побережья США (22:10 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Нижняя ступень ракеты-носителя уже совершила управляемый спуск на платформу в Атлантическом океане. "Нижняя ступень Falcon 9 приземлилась на платформу", - заявил представитель SpaceX в эфире прямой трансляции, которая велась на интернет-сайте компании.

Аппарат под названием BulgariaSat-1 является первым запущенным в космос болгарским геостационарным спутником связи. Аппарат весом около 4 т, построенный американской компанией SSL, предназначен для передачи телевизионного сигнала, а также данных сотовой и интернет-связи на территорию юго-восточной Европы. Срок его службы составит приблизительно 15-20 лет.

Для запуска спутника SpaceX повторно использовала нижнюю ступень Falcon 9, которая уже побывала в космосе во время успешного запуска группы спутников Iridium NEXT в январе текущего года.

В компании сообщили, что во время нынешнего запуска SpaceX намерена попытаться вновь осуществить управляемое возвращение нижней ступени, она должна приземлиться на гигантскую платформу в Атлантическом океане.