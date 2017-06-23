Спутник Минобороны выведен на расчетную орбиту

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Спутник Минобороны, запущенный в пятницу с Плесецка ракетой-носителем "Союз-2.1в", выведен на расчетную орбиту, сообщили в пресс-службе военного ведомства.
"Стартовавшая в 21:04 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - рассказали в ведомстве.
"Союз-2.1в" с аппаратом Минобороны стартовал с пусковой установки № 4 площадки № 43 северного космодрома. Предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.
Это второй запуск ракеты серии "Союз-2" с Плесецка с начала года, 25 мая "Союз-2.1б" вывел на орбиту с северного космодрома другой спутник военного назначения.