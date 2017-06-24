В США вскоре возобновится работа консультационного совета по космосу

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НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в течение нескольких недель распорядится о возобновлении работы Национального совета по космосу, который будет давать рекомендации, в том числе и относительно решений в военной сфере. Об этом заявил в пятницу во время выступления на базе ВВС Шривер в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) вице-президент США Майкл Пенс.
Он заверил, что для действующей администрации "космос является приоритетом". "Рад сообщить, что президент всего через несколько недель возобновит работу Национального совета по космосу, спустя почти два десятка лет после его расформирования", - указал Пенс. Он сообщил, что станет председателем данного консультационного органа, который, "как и ранее, будет давать президенту рекомендации по государственной политике и стратегии в отношении космоса, как в гражданской, так и в военной сферах".
Пенс заверил, что работа совета будет способствовать привлечению инвестиций в космическую отрасль. Вице-президент отметил, что администрация Трампа "намерена гарантировать, что Америка играет ведущую роль на околоземной орбите и исследовании космоса вдали от нашей планеты".
Национальный совет по космосу существовал в США в период с 1989 по 1993 годы в годы правления президента Джорджа Буша-старшего. В данный орган входили как чиновники, так и представители бизнеса.