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Ракета Falcon 9 с 10 спутниками связи стартовала с базы в Калифорнии

Космос
25 июня, 23:28 UTC+3

Прямую трансляцию запуска SpaceX вела на своем сайте

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/John Raoux

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила в воскресенье ракету-носитель Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Старт состоялся в 13:25 по времени Западного побережья США (23:25 мск) с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).

Прямую трансляцию запуска SpaceX вела на своем сайте.

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