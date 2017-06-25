Ракета Falcon 9 с 10 спутниками связи стартовала с базы в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила в воскресенье ракету-носитель Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Старт состоялся в 13:25 по времени Западного побережья США (23:25 мск) с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).

Прямую трансляцию запуска SpaceX вела на своем сайте.