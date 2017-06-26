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Запуск китайской тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" состоится в начале июля

Космос
26 июня, 7:47 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 26, июня. /ТАСС

Предстоящий запуск станет вторым по счету для этой серии ракет-носителей

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ПЕКИН, 26 июня. /ТАСС/. Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход - 5") со спутником "Шицзянь-18" в понедельник доставлена на стартовый стол космодрома Вэньчан (китайская провинция Хайнань, Южный Китай). Как сообщило агентство Синьхуа, запуск запланирован на 2-5 июля.

Ранее сообщалось о том, что ракета должна стартовать с космодрома уже в текущем месяце. Предстоящий запуск станет вторым по счету для этой серии ракет-носителей.

"Чанчжэн-5" была доставлена на космодром в начале мая. Транспортировка ракеты производилась по морю из порта Тяньцзинь и проходила с отставанием от графика из-за неблагоприятных погодных условий. Как отмечает агентство, к настоящему времени все испытания и проверки ракеты завершены, работы по подготовке к запуску вошли в финальную стадию.

Грузоподъемность "Чанчжэн-5" составляет 25 тонн при полете на низкую околоземную орбиту и 14 тонн в случае выхода на геостационарную переходную орбиту. Первый успешный запуск ракеты-носителя данного типа был осуществлен КНР в ноябре 2016 года.

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