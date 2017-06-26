СМИ: упавший на сарай в Нидерландах камень оказался метеоритом, которому 4,5 млрд лет

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ученые установили, что камень, который в январе этого года упал на крышу сарая в Нидерландах, является метеоритом, которому 4,5 млрд лет. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Dutch News.
По его данным, метеорит весом около 500 граммов упал на сарай в провинции Северная Голландия. Владельцы строения увидели его на следующий день и передали в музей естественных наук в городе Лейден, где эксперты установили, что данный объект является хондритом шестого типа, возраст которого равен возрасту Солнечной системы.
"Он из района между Марсом и Юпитером, пространства, в котором много космического мусора и маленьких планет, откуда прилетает множество метеоритов", - считает геолог Лео Кригсман, слова которого приводит портал.
В настоящий момент метеорит находится в музее на временной основе, но музей планирует выкупить его навсегда. Его стоимость оценивается в €1 тыс.
Этот метеорит является шестым из найденных в Нидерландах.