Глава Центра имени Хруничева покинул свой пост

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Глава Центра имени Хруничева Андрей Калиновский переходит на работу в Роскосмос.
Об этом во вторник сообщили в госкорпорации.
"Андрей Калиновский, руководивший Центром Хруничева с августа 2014 года, переходит на работу в госкорпорацию "Роскосмос" на должность исполнительного директора по обеспечению качества и надежности", - говорится в сообщении.
В Роскосмосе также отметили, что задолженность Центра им. Хруничева в 2016 году снизилась на 6 млрд рублей. "В 2016 году задолженность Центра Хруничева и филиалов предприятия в соответствии с программой финансового оздоровления благодаря усилиям менеджмента была снижена с 15,1 млрд рублей (2014 год) до 9,2 млрд рублей - на 23%", - говорится в сообщении.
Внедрение новых технологий и методов контроля за производством, внедрение новых средств обработки позволил обеспечить снижение трудоемкости по ракетам "Ангара" и "Протон-М" в 4,6 и 7,5 раза соответственно. "Производительность труда на предприятии в 2016 году выросла на 38% по отношению к 2015 году, а значит, появилась возможность повысить заработную плату в 2016 году на 14,5% (до 43,5 тыс. рублей) и снизить на 19% текучесть персонала", - отметили в Роскосмосе.
Глава Роскосмоса Игорь Комаров назначил исполняющим обязанности гендиректора Центра имени Хруничева Алексея Варочко, который ранее занимал должность заместителя гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, директора и главного конструктора КБ "Мотор" .