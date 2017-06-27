Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Центра имени Хруничева покинул свой пост

Космос
27 июня, 14:19 дата обновления: 27 июня, 14:32 UTC+3

Андрей Калиновский переходит на работу в Роскосмос

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Калиновский

Андрей Калиновский

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Глава Центра имени Хруничева Андрей Калиновский переходит на работу в Роскосмос.

Об этом во вторник сообщили в госкорпорации.

"Андрей Калиновский, руководивший Центром Хруничева с августа 2014 года, переходит на работу в госкорпорацию "Роскосмос" на должность исполнительного директора по обеспечению качества и надежности", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе также отметили, что задолженность Центра им. Хруничева в 2016 году снизилась на 6 млрд рублей. "В 2016 году задолженность Центра Хруничева и филиалов предприятия в соответствии с программой финансового оздоровления благодаря усилиям менеджмента была снижена с 15,1 млрд рублей (2014 год) до 9,2 млрд рублей - на 23%", - говорится в сообщении. 

Внедрение новых технологий и методов контроля за производством, внедрение новых средств обработки позволил обеспечить снижение трудоемкости по ракетам "Ангара" и "Протон-М" в 4,6 и 7,5 раза соответственно. "Производительность труда на предприятии в 2016 году выросла на 38% по отношению к 2015 году, а значит, появилась возможность повысить заработную плату в 2016 году на 14,5% (до 43,5 тыс. рублей) и снизить на 19% текучесть персонала", - отметили в Роскосмосе.

Глава Роскосмоса Игорь Комаров назначил исполняющим обязанности гендиректора Центра имени Хруничева Алексея Варочко, который ранее занимал должность заместителя гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, директора и главного конструктора КБ "Мотор" .

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Роснефть" сообщила о хакерской атаке на свои серверы
2
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
3
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
4
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
5
Глава Центра имени Хруничева покинул свой пост
6
Опрос: Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп
7
При сносе ДК Серафимовича в центре Москвы оборвало провода
Темы дня
Загрузка...
Реклама