Фрагменты каменного метеорита найдены на юге Судана

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 27 июня. /ТАСС/. Ученые из Главного управления по геологическим исследованиям Судана (General Authority for Geological Research, GAGR) обнаружили несколько фрагментов каменного метеорита, упавшего в незаселенной местности на юге страны. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По словам главы экспертной группы Османа Абу Аклы, обломки небесного тела были найдены в населенном пункте Эль-Аббасия в штате Белый Нил. "Найденные образцы имеют колоссальное значение для науки и исследования природы метеоритов", - сказал он, уточнив, что речь идет о каменном метеорите. Он подтвердил, что фрагменты переданы для анализа в центральную лабораторию GAGR в Хартуме. Замеры, сделанные на месте, показали, что радиационное излучение в пределах нормы.
Как отмечает телеканал, падение метеорита размером с "небольшой автомобиль" жители штата Белый Нил зафиксировали 21 июня, о чем незамедлительно проинформировали министерство охраны окружающей среды, природных ресурсов и городского развития Судана. В ведомстве сформировали команду экспертов и направили на место предположительного падения метеорита. Точный вес объекта еще предстоит уточнить. По предварительной версии, его возраст может достигать 4,5 млрд лет, что делает его ровесником Солнечной системы.