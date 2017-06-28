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Ученые в конце июля потеряют связь с космическим аппаратом TGO миссии "ЭкзоМарс-2016"

Космос
28 июня, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Марс будет находиться по другую сторону от солнца до конца августа, поэтому связь с космическим аппаратом будет невозможна

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© EPA/UWE ANSPACH

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские и европейские ученые в конце июля потеряют связь с космическим аппаратом TGO российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016", который находится на орбите Марса, потому что планета до конца августа будет находиться по другую сторону от Солнца, рассказал журналистам по итогам встречи российских и европейских ученых в Москве научный руководитель миссии "ЭкзоМарс-2016" Хокен Сведхем.

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О том, что исследователи рассчитывают найти на четвертой планете Солнечной системы, - в спецпроекте ТАСС

"Мы приостановили этот процесс (торможения об атмосферу - прим. ТАСС), потому что Марс заходит за Солнце и со спутником будет потеряна связь. Мы прождем почти два месяца до конца августа, когда Марс выйдет из-за Солнца и мы сможем продолжить торможение об атмосферу", - рассказал он.

Ученый пояснил, что полная потеря связи продлится с конца июля по начало августа, но уже сейчас специалисты прекратили маневры и сконцентрировались на проверке оборудования. "Мы полагаем, что продолжать маневр торможения в атмосфере небезопасно", - говорит Сведхем.

Очередной маневр начнется, по его словам, 28 августа.

Европейский ученый напомнил, что миссия "ЭкзоМарс-2016" достигла Марса в октябре 2016 года, а с марта орбитальный аппарат TGO начал маневры в атмосфере планеты для снижения своей орбиты. На круговую орбиту вокруг Марса аппарат выйдет только в следующем году, после чего приступит к научным исследованиям.

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