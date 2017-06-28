Руководство "ЭкзоМарс-2016" не верит в успешный запуск Маском корабля к Марсу в 2020 году

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Руководство российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016" не верит в возможность успешного запуска Илоном Маском в 2020 году беспилотного корабля к Марсу, но поддерживает его усилия по привлечению интереса к освоению космоса.
Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в 2018 году отправит на Марс беспилотную версию своего корабля Dragon, регулярно летающего к Международной космической станции. Впоследствии сроки запуска были перенесены на 2020 год.
"У меня нет столько денег как у Илона Маска, но у меня есть 100 рублей. Я ставлю 100 рублей на то, что он не долетит до Марса в 2020 году", - сказал журналистам по итогам встречи российских и европейских ученых в Москве научный руководитель камеры сверхвысокого разрешения CaSSIS, установленной на орбитальном модуле TGO миссии "ЭкзоМарс-2016", представитель швейцарского университета Берна Николя Томас.
Его поддержал российский коллега из Института космических исследований РАН, научный руководитель эксперимента "ФРЕНД" Игорь Митрофанов. "Я согласен, что, действительно, шансы у таких попыток могут быть небольшие, но тем не менее такие усилия будут способствовать тому, чтобы все больше людей стремилось в космос и инвестировало в космос", - сказал он.
По словам российского ученого, космонавтика развивается не так активно, как раньше, поэтому он поддерживает усилия Илона Маска по привлечению внимания общества к этому направлению. "Я всячески приветствую все попытки людей вырваться из колыбели человечества - Земли", - сказал Митрофанов.
Научный руководитель миссии "ЭкзоМарс-2016", представитель Европейского космического агентства Хокен Сведхем считает, что в случае планов отправки космического корабля к Марсу специалистам компании SpaceX предстоит изучить опыт всех предыдущих миссий, запущенных человечеством к планете. "Любой человек, который планирует миссию к Марсу, естественно, изучит любые доступные данные предыдущих миссий, я уверен, что это относится и к нему. Но стоит отметить, что SpaceX еще ни разу не посылало космических аппаратов к Марсу и если они действительно планируют такой запуск, то перед ними стоит много задач и трудностей, и я им желаю успехов", - сказал Сведхем.