"Я ожидал увидеть шар": российский космонавт Олег Новицкий о буднях на орбите

"Есть посадка!" — такая надпись появилась на экране всех мониторов в Центре управления полетами (ЦУП) после того, как 2 июня на Землю вернулись российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке. Их спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-03" успешно приземлился в казахстанских степях. На орбиту они отправились 17 ноября 2016 года.

Как правило, личное общение с журналистами после полета врачи стараются строжайше ограничивать или вообще запрещают. У космонавтов проходит острый реабилитационный период (примерно 21 день) под пристальным медицинским контролем, плюс с организмом проводится ряд научных и медицинских экспериментов, которые начались еще в космосе и завершаются уже на Земле. Но для агентства ТАСС Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина сделал исключение, и уже на шестой день после возвращения в плотном "клиническом графике" Олега Викторовича удалось найти время для личного общения.

Для Олега Новицкого это был уже второй полет: впервые он отправился на орбиту в 2012 году и был там 144 дня. На этот раз полет длился 197 суток. Казалось бы, что делать в невесомости так долго, но на самом деле практически каждый день космонавтов расписан, рассказывает Новицкий. В каждом полете выполняется в среднем от 40 до 50 различных экспериментов. При этом есть те, которые специалисты разрабатывают для конкретной экспедиции, а некоторые продолжаются уже десятки лет. Результаты экспериментов передают на Землю, где становятся предметом изучения ученых.

Работа на МКС закладывает основу для будущих межпланетных полетов, поэтому многие эксперименты на орбите связаны с влиянием космоса на организм человека, направлены, например, на профилактику воздействия радиации. Неподготовленный человек (и уж тем более со слабым здоровьем) выдержать это не в состоянии.

Конечно, там повышенный радиационный фон, как ни крути. При работе на орбите нас не защищает атмосфера, которая защищает нашу Землю. Поэтому в каждом полете идет очень строгий каждодневный учет по накоплению радиации. Конечно, есть ограничения, но, насколько я знаю, за них еще никто не выходил даже по выполнению нескольких полетов. И если у человека уже подходят данные к максимально допустимой отметке, то его уже не пустят в следующий полет. Есть космонавты, которые выполнили по 5–6 полетов, и ничего Олег Новицкий летчик-космонавт РФ, Герой России

Все 197 суток, что Олег находился на орбите, его супруга Юлия Новицкая на официальном сайте Роскосмоса вела блог, в котором рассказывала, как живут "космические" семьи, приводила интересные факты о своем муже и о жизни всего экипажа МКС-50/51. В частности, она писала, что на протяжении всего полета каждый день мужа на орбите был расписан по минутам, но и после приземления "ничего не поменялось".

6 июня его рабочий день начался с медицинского осмотра с активной ортопробой в 7:30 утра. Затем гигиенические процедуры, клинический анализ крови, электрокардиограмма и только потом завтрак. На него, кстати, выделяется всего 15 минут. Затем в течение часа Олега осматривают клинические специалисты, а потом — эксперименты (с перерывом на обед и небольшой послеобеденный отдых). На них выделяется от 15 до 45 минут. Перед ужином два часа занимает реабилитация, куда входят плавание, массаж, спортзал. В 18:30 ужин и… ура! Дальше он принадлежит нам! из блога Юлии Новицкой

Олега от жены не отстает — у него есть Instagram, который он вел и находясь на орбите и после возвращения на Землю. Вот, например, "велоэргометрия проводится для оценки состояния сердечно-сосудистой системы и эффективности реабилитационных мероприятий", пишет он. А его жена Юлия в блоге сообщает про свой "любимый" эксперимент под названием "Альгометрия" и при этом уточняет, что "травм и ожогов быть не может, так как на приборе установлены ограничения".

Его цель — исследования порога болевой чувствительности космонавта в длительном космическом полете. Сначала на палец давит поршень (выясняется, какой силы воздействие и сколько по времени ты выдержишь), а затем на предплечье прижимается нагревательный элемент (испытание высокой температурой) из блога Юлии Новицкой

Новицкий рассказывает, что после полета, находясь в профилактории ЦПК под наблюдением врачей и медперсонала, режим труда и отдыха нужно соблюдать соответствующий. Постоянно проводятся реабилитационные мероприятия: массаж, бассейн и сауна. "Все направлено на то, чтоб организм быстрее вывести на максимальный уровень", — уточняет он.

Организму тяжелее всего первый день после посадки. Первые часы — еще такая эйфория после посадки, а потом земное притяжение начинает делать свое дело. А потом с каждым днем становится все лучше и лучше. Я на третий день себя уже хорошо чувствовал Олег Новицкий летчик-космонавт РФ, Герой России

О медицине и физкультуре на орбите космонавтов часто спрашивают школьники во время образовательных программ и общения с ними. Правда, говорит Новицкий, в основном у нас получается так: нас ребята видят, а мы их нет. "Они где-то что-то услышали и хотят от первоисточника получить ответ. Ну мы им рассказываем и показываем, что можем. Но обычно вопросы присылают заранее, так как могут быть перебои связи", — рассказывает он.

Самые курьезные ситуации на орбите, когда пропадает у тебя что-то из-за невесомости. У меня в прошлый раз улетела ложка. Вот буквально висела, улетела, так и не нашли потом Олег Новицкий летчик-космонавт РФ, Герой России

Новицкий родился и вырос в Белоруссии (город Червень), там же окончил среднюю школу. "Первый кулинарный заказ на посадку" жене Олег Викторович сделал еще в апреле, находясь на МКС. В выборе блюда она даже не сомневалась: "Какой же белорус не любит жареную картошку?"

Все ее любят, и не только белорусы. Картошка на станции есть, она в виде сублимированного пюре. Но хочется же чего-то вредного (жареного. — Прим. ТАСС). Это нормальное желание. После полета, я думаю, все продукты можно Олег Новицкий летчик-космонавт РФ, Герой России

В этот момент космонавт смотрит на врача экипажа и улыбается. Тот уточняет: "Можно… в разумных пределах". "Вот видите, значит все. Я картошку и драники заказал жене по прилете. И мясо жареное было", — продолжает Новицкий. "В принципе, ограничений нет, должно быть нормальное сбалансированное здоровое питание. И даже можно Coca-Cola, но я ее не люблю. Я люблю морсики", — смеется он.

Наш "космический" стол к обеду накрыт))) #мкс #iss #мкс50 #космос #space #космическаяеда Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Мар 21 2017 в 8:12 PDT

"Орбитальный" праздничный стол организовывается тогда, когда приходит "грузовик" с Земли. "Свежие овощи и фрукты — это всегда праздник. Ну и, естественно, мы стараемся приберечь их, особенно к какой-то знаменательной дате", — рассказывает Новицкий.

Рацион питания на станции расписан по порядку: завтрак, обед и ужин. Конечно же, иногда космонавты что-то меняют в зависимости от вкусовых предпочтений каждого.

Вся еда проверена, плюс соблюдаем баланс, всухомятку, например, никто не питается. Есть первые блюда, чай/кофе, даже молоко есть, сухое, конечно Олег Новицкий летчик-космонавт РФ, Герой России

Об алкоголе на орбите Олег Викторович говорит вначале серьезно, а потом немного иронизирует: "Вопрос не стоит, поскольку это запрещено. Наверное, самое алкогольное, что может быть на станции, — это спиртовые салфетки".

В своем блоге Юлия пишет, что кроме обычного 16-суточного рациона питания у космонавтов на борту есть "бонус-контейнеры". Что именно туда входит, они решают еще на Земле. Выбор мужа ей показался очень разнообразным.

Там были отмечены оленина сушеная и кешью жареный без соли, сырокопченые мини-колбаски и кавказская аджика, ягоды сублимированные в ассортименте и кефир, йогурт и фрутомусс из яблок и черники, солянка овощная из свежей капусты и суп-пюре в ассортименте, пряники и пельмешки с говядиной… из блога Юлии Новицкой

"Хотя, как ни крути, а обычной жареной картошечки все это не заменит", — подытоживает она.

Космонавты — спецы во всех областях, они пользуются всей техникой на орбите в полном объеме. Много работы, связанной с наблюдением поверхности Земли.

Весной — наводнения и паводки, летом — пожары, различные явления. Это все мы пытаемся отслеживать. У нас на орбите Nikon D4, сейчас появился D5. Объектив до 1200 мм работал. К примеру, с него автомобиль мы спокойно рассматривали. Опять же сначала фотографируешь, приближаешь и потом можешь рассмотреть его Олег Новицкий летчик-космонавт РФ, Герой России

Новицкому нравится фотографировать, особенно рассветы и закаты. "Красные, голубые, желтые краски и при этом черный космос. Мне очень понравилось, что получился Минск как 3D-картинка в лучах заходящего солнца", — радуется он.

Рассказывает космонавт и о проблеме космического мусора на орбите. В его полете произошло только один раз, когда необходимо было корректировать орбиту. Но об этом космонавтов заранее предупреждают с Земли. Но если в перспективе объект может войти в опасные границы сближения со станцией, говорит Новицкий, то тогда включаются двигатели российского сегмента и немножко поднимается орбита. Это может сделать сам экипаж МКС, но в основном это делается из ЦУП.

Бывают обломки спутника, ракет, сейчас очень много стран запускает свои аппараты. Но в основном группировка спутников висит выше. И они настолько мелкие в масштабах планеты. Причем многие думают, что мы Землю видим из космоса как какой-то шар, а это абсолютно не так. Это огромная полусфера, то есть ты не видишь ее, находясь внутри станции, как шар, и на ее фоне спутники не видно совсем. Я сам ожидал шар увидеть… Олег Новицкий летчик-космонавт РФ, Герой России

Орбита станции проходит примерно по средней полосе России — от Москвы до Челябинска. Поэтому, когда с Земли просят прислать фотографии Санкт-Петербурга или Калининграда — они уже северней и далеко, — четкого и красивого снимка уже не получается.

Одной из задач экипажа МКС является прогнозирование наземных природных и техногенных катастроф. А в ходе эксперимента "Экон" российские космонавты собирают информацию для экологического обследования разных объектов на Земле.

Вот юг мы весь хорошо отсняли: и горы, и города, и моря наши. У нас очень много задач идет по эксперименту "Экон" (с помощью оптических приборов космонавты следят за экологией планеты. — Прим. ТАСС). В основном мы ищем загрязнения, какие-то вредные выбросы, пожары помогаем обнаружить Олег Новицкий летчик-космонавт РФ, Герой России

Говоря об экологической ситуации в США и странах Европы, Новицкий уточняет, что "насчет чистоты Европы не сказал бы… она очень плотно заселена, и поэтому видно тоже хорошо все. У нас не все так плохо, как говорят".

Подъем на станции в 6 утра, после этого гигиенические процедуры и завтрак. "Потом конференция (с ЦУП. — Прим. ТАСС). Программа выполнения работ приходит накануне вечером, мы ее сверяем. Также сверяем баллистическую информацию для экстренного спуска", — говорит космонавт. С 7:30 начинается работа и выполнение задач, каждой из которых уделяется определенное время, сколько запланировано. Физкультура и приемы пищи — все расписано на целый день. А в конце дня подводится итог, конференция с ЦУП, где космонавты отчитываются о тех работах, которые выполнили. Дальше — ужин и время на подготовку к следующему рабочему дню или маленький отдых. Отбой в 21:30.

Выходной день есть, конечно. Но без работы находиться на станции довольно тоскливо. Причем в субботу у нас официально "день уборки". Накануне Земля нам говорит, где и что мы убираем в эту субботу. Пылесос в руки — и до обеда… Олег Новицкий летчик-космонавт РФ, Герой России

В свободное время космонавты смотрят фильмы и общаются с близкими по телефону (IP-телефония). Правда, позвонить можно только с орбиты на Землю, а не наоборот. С женой Новицкий созванивался практически каждый день, а она ему могла отправлять только фотографии и небольшие ролики по электронной почте. Видеосвязь была раз в неделю по 30–50 минут.

Официальный язык на станции английский, но, естественно, все больше общаются на "смеси языков". Новицкий поясняет, что астронавты русский язык изучают во время подготовки к полету, мы — английский. Сравнивая работу на МКС, космонавт говорит о небольшой разнице.

Астронавты очень много работают с Землей, грубо говоря, постоянно в онлайне. Они постоянно: я делаю то-то, я повернул это туда… А мы выходим на Землю, когда что-то непонятно. Мы работаем более автономно Олег Новицкий летчик-космонавт РФ, Герой России

Новицкий рассказывает, что процесс подготовки к спуску напряженный, космонавты постоянно заняты. "А еще на днях Олег и Тома поменяли экспедиционные нашивки на своих скафандрах. Стартовали они в составе 50-й экспедиции, а возвращаются уже в составе 51-й", — писала в своем блоге Юлия.

Олег выложил на своей страничке в Instagram фотографии, как они пришивают новые эмблемы. Подписчики сразу стали в комментариях интересоваться, не проткнут ли космонавты нечаянно иголкой скафандр, нарушив тем самым его герметичность. Конечно, скафандр от их действий не пострадает, ведь эмблему ребята пришивают к его верхнему слою из блога Юлии Новицкой

Дорога от МКС до Земли занимает порядка трех часов, два витка. Новицкий поясняет, что от момента расстыковки и уже на втором витке происходит торможение и вход в плотные слои атмосферы. При спуске максимальные перегрузки достигают 4,67g.

Все, мы на родной Земле! #мкс #iss #мкс51 #космос #space #космонавт #astronaut Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Июн 2 2017 в 5:31 PDT

Откуда взлетели — туда и вернулись. При спуске много самолетов и вертолетов находится в воздухе. Они ждут сигнал, они нас пеленгуют, находят и потом сопровождают. В прошлом полете целых 40 минут нас обнаруживали. Был сильный туман, и не было видно точной посадки. Сейчас вот была погода прекрасная и все быстро Олег Новицкий летчик-космонавт РФ, Герой России

После того, как космонавтов достают из спускаемого аппарата, происходит визуальный осмотр, измеряют пульс и давление. Как вспоминала в своем блоге Юлия, "пульс у мужа был слегка повышенный — 90 ударов (правда, он постепенно снизился), да и давление чуть-чуть — 140 на 90, почти как у космонавта".

В конце нашего непродолжительного разговора (врач намекает, что пора на процедуры) Олег Викторович говорит, что полет в космос "на Земле сравнить не с чем, ты одновременно получаешь такой заряд радости и адреналина". "Восторг!" — улыбается он, особенно при выведении и спуске. "Они наиболее критичные режимы, но и наиболее будоражащие кровь", — уточняет космонавт.

Планета твоя, такая красивая и яркая. Единственное, конечно, такой долгий период, полгода без родных и друзей, замкнутое пространство, одни и те же лица — да, это тяжело, но ты к этому готовишься. Ты знал, куда шел… Олег Новицкий летчик-космонавт РФ, Герой России

В конце этого года должна состояться Главная медицинская комиссия, которая может признать Олега Викторовича годным к следующим космическим полетам. И тогда для него все начнется сначала. "Пусть Олег только летит... Скажу честно, мы этого очень хотим!" — написала 24 июня в своем блоге жена Героя России Олега Новицкого.

Роман Азанов

Редакция сайта ТАСС благодарит пресс-службу ЦПК им. Гагарина за помощь в подготовке материала

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