Япония планирует высадить человека на Луну к 2030 году

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Япония к 2030 году хотела бы осуществить высадку космонавта на Луну. О таком намерении объявило в среду Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Соответствующее заявление, как передает агентство Kyodo, было сделано на прошедшей при министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий конференции по вопросам перспектив космических исследований. Отмечается, что JAXA также намеревается принять участие в реализации проекта США по строительству новой космической станции на орбите Луны.

Первая высадка человека на Луну была осуществлена США 21 июля 1969 года в рамках программы "Аполлон". На борту "Аполлона-11" на Луну отправились Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин. Добравшись до спутника Земли за восемь дней, астронавты установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта.