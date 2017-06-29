Ракета Ariane 5 со спутниками связи стартовала с космодрома во Французской Гвиане

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Тяжелая ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane 5 (Ариан 5) с двумя спутниками связи на борту стартовала в среду с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ). Прямую трансляцию на своем сайте ведет компания Arianespace, обслуживающая запуски из Французской Гвианы.

Первый спутник - GSAT-17 - принадлежит Индийской организации космических исследований (ISRO). Он предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Индии. Его стартовая масса составляет почти 3,5 тонны. Ожидаемый срок службы - 15 лет.

На спутник установлены транспондеры для предоставления услуг телевещания и VSAT. Кроме того, на аппарате размещено оборудование для мобильной спутниковой связи, а также транспондер для ретрансляции данных и обеспечения поисково-спасательных операций. Контракт на его запуск с Arianespace был подписан в ноябре 2015 года.

Второй выводимый на орбиту спутник связи - Hellas Sat 3/Inmarsat S EAN. Он находится в собственности британского оператора Inmarsat и греческой компании Hellas-Sat. Он предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг для стран Европы, Среднего Востока и Африки.

Изначально запуск этого аппарата планировался ракетой-носителем Falcon Heavy компании SpaceX. Однако из-за неготовности ракеты для запуска спутника в необходимые сроки было принято решение о переносе его на Arian 5. Контракт с Arianespace был подписан в декабре 2016 года.