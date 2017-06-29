Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На космодроме Байконур выбрали две площадки для суборбитального туризма

Космос
29 июня, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Сообщается, что одна площадка предложена на базе заброшенных стартовых сооружений, вторая - в чистом поле

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Две площадки на космодроме Байконур предложены для осуществления суборбитальных туристических пусков российскому оператору - компании "КосмоКурс".

"Наши специалисты осмотрели и оценили готовность инфраструктуры Байконура для совершения суборбитальных туристических полетов. Мы осмотрели два конкретных равнинных места, предложенных нам Роскосмосом, которые отвечают нашим техническим параметрам", - рассказал в четверг ТАСС глава компании Павел Пушкин.

По его словам, одна площадка предложена на базе заброшенных стартовых сооружений, вторая - в чистом поле. Помимо осмотра вероятных площадок для развития суборбитального туризма сотрудники "КосмоКурса" осмотрели готовность аэропорта Байконур к массовому приему желающих слетать в космос, оценили экскурсионную деятельность на космодроме, готовность туристической инфраструктуры - гостиниц и заведений питания. "Роскосмосом очень много сделано на Байконуре в последние годы с точки зрения развития туризма", - отметил Пушкин.

Ранее сообщалось, что "КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих полетов туристов на околоземную орбиту. Предполагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора совершит пятнадцатиминутный полет на высоту 180-220 км, проведя в невесомости пять - шесть минут. Стоимость одного билета, как ожидается, составит 200-250 тысяч долларов.

Первоначально для запусков предполагалось использовать полигон Капустин Яр в Астраханской области. От развития суборбитального туризма на космодроме Восточный компания "КосмоКурс" отказалась по причине лесистой местности. Как сообщалось, компания планирует проводить до 115 пусков в год, что соответствует полету в космос около 700 туристов ежегодно. Первый туристический полет намечен на 2021 год.

Аналогичные проекты создают частные компании Blue Origin, основанная главой интернет-магазина Amazon Джеффом Безосом, и Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
3
Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу
4
Ученые из Сингапура создали полезное пиво с добавлением пробиотиков
5
В МО РФ назвали незнанием морской науки слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"
6
Строительство Керченского моста вышло на пиковую мощность
7
МИД РФ: информкампания США по химоружию является предтечей интервенции в Сирию
Темы дня
Загрузка...
Реклама