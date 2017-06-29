РКК "Энергия": российская орбитальная станция сможет существовать вечно

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российская орбитальная станция, которая может прийти на смену Международной космической станции (МКС) после 2024 года, не будет иметь ограничения по срокам эксплуатации за счет полностью заменяемых модулей, говорится в годовом отчете Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Непрерывное функционирование станции за счет замены выработавших ресурс модулей", - говорится в документе о характеристиках будущей станции.

Как отмечается в документе, Российская орбитальная станция - это околоземная пилотируемая космическая станция, предназначенная для сохранения российского присутствия на околоземной орбите после прекращения функционирования МКС. В настоящее время эксплуатация МКС продлена до 2024 года. Обсуждается возможность продления ее работы до 2028 года.

Данная станция, как предполагается, на начальном этапе будет состоять из новых модулей российского сегмента МКС (Многоцелевого лабораторного модуля "Наука", Узлового модуля "Причал" и Научно-энергетического модуля), которые будут отстыкованы от МКС. В дальнейшем станция может пополниться трансформируемым модулем, шлюзовым модулем, энергетическим модулем.

Станция будет предназначена для отработки технологий и создания элементов для осуществления полетов на Луну и участия в других перспективных программах по освоению дальнего космоса. Предусматривается возможность предоставления на ней услуг приема и обслуживания иностранных кораблей.

При этом для создания и эксплуатации Российской орбитальной станции РКК "Энергия" предлагает привлечь отечественных и иностранных инвесторов, а также частные компании, говорится в документе.