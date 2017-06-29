Убыток РКК "Энергия" в 2016 году составил более 8 млрд рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Чистый убыток РКК "Энергия" по итогам 2016 года составил 8,188 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью корпорации в 2015 году в размере 590 млн рублей, следует из годового отчета, опубликованного на сайте предприятия.

Согласно документу, выручка корпорации в 2016 году составила 33,8 млрд рублей. По итогам 2014 года предприятие получило убыток в 1,03 млрд рублей.

Новый состав совета директоров

Годовое собрание акционеров избрало новый состав совета директоров РКК "Энергия", куда вошли исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса летчик-космонавт Сергей Крикалев, первый замглавы госкорпорации Татьяна Ельфимова, замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев и директор департамента контрактно-договорной работы госкорпорации Екатерина Тормозова.

"Принято решение избрать членами совета директоров ПАО "РКК "Энергия": Юрия Власова (гендиректор ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" - прим. ТАСС), Анатолия Гавриленко (гендиректор ЗАО "Лидер" - прим. ТАСС), Татьяну Ельфимову, Александра Иванова (первый замглавы Роскосмоса - прим. ТАСС), Игоря Комарова (гендиректор Роскосмоса - прим. ТАСС), Сергея Крикалева, Сергея Никитина (замгендиректора - начальник управления корпоративного контроля ЗАО "Лидер" - прим. ТАСС), Алексея Нуждова (замгендиректора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО "Лидер" - прим. ТАСС), Сергея Савельева, Владимира Солнцева (гендиректор РКК "Энергия" - прим. ТАСС), Екатерину Тормозову", - говорится в сообщении.

Из прошлого состава в новый совет директоров не вошли, в частности, главный конструктор по средствам выведения и наземной инфраструктуре, генконструктор Центра им. Хруничева Александр Медведев, замглавы Роскосмоса Олег Лобанов, временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (бывший глава Агентства стратегических инициатив), генеральный директор АО "РК- Активы" Максим Петров (бывший замглавы Роскосмоса).

На собрании акционеров было принято решение не выплачивать дивиденды в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2016 года.

"Морской старт"

Закрытие сделки по продаже комплекса "Морской старт" (Sea Launch) ожидается в конце 2017 года, говорится в годовом отчете.

"Окончательное закрытие сделки ожидается в IV квартале 2017 года, после получения необходимых разрешительных лицензий от госорганов США", - говорится в документе.

Согласно отчету, 23 декабря 2016 года аффилированная с РКК "Энергия" группа компаний "Морской старт" подписала с компаниями, входящими в группу компаний S7, два соглашения по продаже активов проекта "Морской старт". После выполнения всех условий сделки право собственности на основные активы проекта "Морской старт" (сборочно-командное судно, стартовую платформу Odyssey и наземное вспомогательное оборудование) перейдет к новым собственникам.

"Закрытие сделки позволит погасить значительную часть долга группы компаний "Морской старт" перед ПАО "РКК "Энергия", - говорится в документе.

При этом РКК "Энергия" намерена продолжить сотрудничество с новым владельцем проекта "Морской старт", оказывая ему всяческое содействие по развитию и эксплуатации комплекса.

"Морской старт" - международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания, учредителями которой выступили американский Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". В 2014 году запуски были приостановлены.

В конце сентября 2016 года группа компаний S7 подписала с группой Sea Launch контракт на покупку "Морского старта", предметом сделки стали плавучая платформа Odyssey, корабль Sea Launch Commander, наземное оборудование в порту Лонг- Бич (Калифорния), а также товарный знак Sea Launch. Возобновление запусков с плавучего космодрома намечено на 2018 год. В течение первых пяти лет планируется провести 10-12 пусков по проекту.

РКК "Энергия" производит пилотируемые космические корабли "Союз" и грузовые корабли "Прогресс", а также является головной организацией по созданию и эксплуатации российского сегмента Международной космической станции.