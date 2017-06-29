Россия и США обсуждали создание совместного межорбитального буксира

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" в прошлом году вела переговоры с корпорацией Boeing по совместному созданию межорбитального солнечного буксира, говорится в годовом отчете российской корпорации.

"С компанией Boeing велись переговоры по созданию посещаемой инфраструктуры в окололунном пространстве в поддержку планов национальных агентств и потенциальной международной программы, по определению возможности совместного создания межорбитального солнечного буксира, по взаимодействию при изготовлении перспективных пилотируемых кораблей", - говорится в документе по итогам деятельности 2016 года.

При этом не уточняется, продолжаются ли эти переговоры в настоящее время.

Ранее РКК "Энергия" предлагала создать межорбитальный буксир "Паром". Он должен был заменить грузовые корабли "Прогресс". Первый запуск буксира планировался на 2009 год, но работы по данной тематике были приостановлены. "Паром" должен был подхватывать запускаемые с Земли грузовые контейнеры и доставлять их к Международной космической станции.