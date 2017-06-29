Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия и США обсуждали создание совместного межорбитального буксира

Космос
29 июня, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Российская сторона проводила переговоры с корпорацией Boeing, говорится в годовом отчете РКК "Энергия"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" в прошлом году вела переговоры с корпорацией Boeing по совместному созданию межорбитального солнечного буксира, говорится в годовом отчете российской корпорации.

"С компанией Boeing велись переговоры по созданию посещаемой инфраструктуры в окололунном пространстве в поддержку планов национальных агентств и потенциальной международной программы, по определению возможности совместного создания межорбитального солнечного буксира, по взаимодействию при изготовлении перспективных пилотируемых кораблей", - говорится в документе по итогам деятельности 2016 года.

При этом не уточняется, продолжаются ли эти переговоры в настоящее время.

Ранее РКК "Энергия" предлагала создать межорбитальный буксир "Паром". Он должен был заменить грузовые корабли "Прогресс". Первый запуск буксира планировался на 2009 год, но работы по данной тематике были приостановлены. "Паром" должен был подхватывать запускаемые с Земли грузовые контейнеры и доставлять их к Международной космической станции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
3
Украину оштрафовали за недопуск Юлии Самойловой на "Евровидение"
4
Илон Маск начал строительство тоннеля под Лос-Анджелесом
5
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
6
СМИ: ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
7
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
Темы дня
Загрузка...
Реклама