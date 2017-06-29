Россия потеряет монополию на доставку космонавтов на МКС после 2018 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российская ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" после 2018 года может потерять роль монополиста в осуществлении пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МКС), говорится в годовом отчете корпорации.

"В связи с реализуемыми планами американских коммерческих компаний по созданию пилотируемых кораблей монополия России на рынке пилотируемых космических полетов прогнозируется недолговечной, а конкуренция будет расти", - говорится в документе за 2016 год.

Сейчас доля РКК "Энергия" на рынке услуг по доставке и возвращению экипажей МКС составляет 100%. Монополию Россия может потерять после 2018 года, когда конкурентами российской корпорации могут стать американские компании Boeing (корабль Starliner) и SpaceX (корабль Dragon). NASA планирует в августе 2017 года приступить к летным испытаниям корабля SpaceX, а корабля Boeing - в декабре 2017 года.

На рынке грузоперевозок на МКС доля РКК "Энергия" сократилась до 29%, 57% запусков грузовых кораблей к МКС осуществили США, 14% пришлось на долю Японии. Также в отчете говорится, что российские пилотируемые корабли "Союз", которые способны вернуть из космоса до 50 кг груза, утратили лидирующие позиции в этом сегменте рынка из-за введения в эксплуатацию грузовозвращающего корабля Dragon.

В РКК "Энергия" оценивают примерно в 1% от общего объема свою долю на рынке создания космических аппаратов спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли. Выручка корпорации от этой деятельности в 2016 году составила 4,3 млрд рублей (примерно $73 млн), тогда как объем всего рынка оценивается в $6,1 млрд.