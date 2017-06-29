NASA на суперкомпьютере создало модель входа в атмосферу Челябинского метеорита

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Компьютерную модель процессов, возникших при входе в атмосферу Земли Челябинского метеорита в феврале 2013 года, представили в четверг специалисты Исследовательского центра Эймса в Кремниевой долине в штате Калифорния.

"Группа специалистов NASA смогла создать масштабную модель процессов, возникших при входе в атмосферу Челябинского метеорита на суперкомпьютере "Плеяды" (Pleiades - прим. ТАСС) с тем, чтобы изучить различные варианты падения небесного тела, - отметила пресс-служба NASA. - В частности, удалось имитировать аэродинамические процессы, которые происходили при размягчении метеоритного вещества под воздействием высоких температур, а также при распаде метеорита".

Челябинский метеорит диаметром около 17 метров и массой до 10 тыс. тонн 15 февраля 2013 года вошел в атмосферу на скорости около 18 км в секунду и взорвался на высоте 15-25 км в окрестностях Челябинска. Падение метеорита сопровождалось распространением ударных волн на расстояние около 90 километров.

Исследование NASA опубликовано накануне отмечаемого 30 июня - в день падения Тунгусского метеорита в 1908 году - Международного дня астероида. Идея отмечать День астероида зародилась у астрофизика Брайана Мэя и Григория Рихтерса, режиссера фантастического фильма 51 Degree Nortn (51 градус) о последствиях падения астероида на Лондон. Их поддержал астроном лорд Мартин Риз, американские астронавты Расти Швейкарт и Эд Лу. Инициаторы кампании подготовили декларацию, в которой призвали использовать имеющиеся технологии для отслеживания астероидов, сближающихся с Землей.

6 декабря 2016 года 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию, провозгласившую 30 июня Международным днем астероида с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к угрозе из космоса.

Инфографика Падение метеорита 15 февраля 2013 года метеорит прилетел из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, вошел в земную атмосферу и упал на территорию Челябинской области. Инфографика ТАСС