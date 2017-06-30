Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия разрабатывает космическую систему слежения за не видимыми с Земли астероидами

Космос
30 июня, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Данный проект пока не входит в состав утвержденной и реализуемой Федеральной космической программы до 2025 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/NASA/JPL-CALTECH

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия ведет разработку перспективного космического проекта обнаружения и определения траекторий опасных астероидов и комет, летящих к Земле с недоступных для наземных наблюдений направлений, сообщили ТАСС в головном научном институте госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш.

Смотрите также
Кусок Челябинского метеорита

Каменный гость: 10 самых крупных астероидов Солнечной системы

"Научно-исследовательские разработки должны стать основой для будущей опытно-конструкторской работы, которая должна пройти обязательный конкурсный отбор Совета РАН по космосу и госкорпорации "Роскосмос", - рассказали в институте, пояснив, что проработка вопроса ведется в кооперации с другими заинтересованными организациями, однако на данный момент этот проект не входит в состав утвержденной и реализуемой Федеральной космической программы до 2025 года.

Ранее сообщалось, что российские ученые предложили запустить телескоп на расстоянии 1,5 млн км от Земли в так называемую точку Лагранжа L1 (зону, в которой аппарат будет оставаться неподвижным относительно системы Земля-Солнце) для наблюдения за астероидами, летящими к Земле со стороны Солнца. Оптические телескопы в этой ситуации слепы. Однако для обнаружения космического тела размером более 10 м понадобится доставить в эту точку небольшой (диаметром 30 см) телескоп. Проект получил название "СОДА" - "Система обнаружения дневных астероидов".

Помимо этого в ЦНИИмаш рассказали, что продолжаются работы по развитию автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, которая отслеживает, в первую очередь, действующие космические аппараты и космический мусор, предупреждая заинтересованные органы о возможности столкновения на Земной орбите. В институте пояснили, что она обладает и возможностями наблюдения астероидов, а также комет, в связи с чем тесно взаимодействует с научной сетью оптических инструментов для астрометрических и фотометрических наблюдений РАН.

В институте пояснили, что вопросы обнаружения и слежения за потенциально опасными небесными телами, методы противодействия этой опасности будут рассмотрены в текущем году на международной конференции "Околоземная астрономия", которая пройдет в России под патронажем Института астрономии Российской академии наук.

В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 30 июня Международным днем астероида. Астрономический праздник приходится на годовщину Тунгусского феномена, произошедшего 30 июня 1908 года над Сибирью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мой любимый Карден"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
2
Парламент Германии легализовал однополые браки
3
В кипрском городе Лимасол произошел взрыв
4
Более 30 авиарейсов задержаны, еще три отменены в аэропортах Москвы
5
Россия полностью откажется от трат Резервного фонда с 2019 года
6
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
7
Песков: вопрос о формате и времени встречи Путина и Трампа в Гамбурге прорабатывается
Темы дня
Загрузка...
Реклама