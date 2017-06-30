Россия разрабатывает космическую систему слежения за не видимыми с Земли астероидами

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия ведет разработку перспективного космического проекта обнаружения и определения траекторий опасных астероидов и комет, летящих к Земле с недоступных для наземных наблюдений направлений, сообщили ТАСС в головном научном институте госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш.

"Научно-исследовательские разработки должны стать основой для будущей опытно-конструкторской работы, которая должна пройти обязательный конкурсный отбор Совета РАН по космосу и госкорпорации "Роскосмос", - рассказали в институте, пояснив, что проработка вопроса ведется в кооперации с другими заинтересованными организациями, однако на данный момент этот проект не входит в состав утвержденной и реализуемой Федеральной космической программы до 2025 года.

Ранее сообщалось, что российские ученые предложили запустить телескоп на расстоянии 1,5 млн км от Земли в так называемую точку Лагранжа L1 (зону, в которой аппарат будет оставаться неподвижным относительно системы Земля-Солнце) для наблюдения за астероидами, летящими к Земле со стороны Солнца. Оптические телескопы в этой ситуации слепы. Однако для обнаружения космического тела размером более 10 м понадобится доставить в эту точку небольшой (диаметром 30 см) телескоп. Проект получил название "СОДА" - "Система обнаружения дневных астероидов".

Помимо этого в ЦНИИмаш рассказали, что продолжаются работы по развитию автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, которая отслеживает, в первую очередь, действующие космические аппараты и космический мусор, предупреждая заинтересованные органы о возможности столкновения на Земной орбите. В институте пояснили, что она обладает и возможностями наблюдения астероидов, а также комет, в связи с чем тесно взаимодействует с научной сетью оптических инструментов для астрометрических и фотометрических наблюдений РАН.

В институте пояснили, что вопросы обнаружения и слежения за потенциально опасными небесными телами, методы противодействия этой опасности будут рассмотрены в текущем году на международной конференции "Околоземная астрономия", которая пройдет в России под патронажем Института астрономии Российской академии наук.

В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 30 июня Международным днем астероида. Астрономический праздник приходится на годовщину Тунгусского феномена, произошедшего 30 июня 1908 года над Сибирью.