Зонд Juno 10 июля впервые в истории пролетит прямо над Большим красным пятном Юпитера

Продюсер CNN заявил, что почти все сотрудники телеканала считают Трампа клоуномМеждународная панорама 1 июля, 4:56
Зонд Juno 10 июля впервые в истории пролетит прямо над Большим красным пятном ЮпитераКосмос 1 июля, 4:10
СМИ: Дадонов согласовал контракт с клубом НХЛ "Флорида"Спорт 1 июля, 4:09
Пятничные осадки в Москве побили два рекорда июньской нормыОбщество 1 июля, 3:39
Месси женился в родном городе в Аргентине при повышенных мерах безопасностиФутбол 1 июля, 3:07
Отец Майкла Джексона попал в больницу после ДТП в Лас-ВегасеПроисшествия 1 июля, 2:43
Вашингтон и Сеул не прекратят военные учения в виде уступки КНДРМеждународная панорама 1 июля, 2:34
Кейн заявил, что расстроен уходом Панарина из клуба НХЛ "Чикаго"Спорт 1 июля, 2:17
В Венесуэле на представительство оппозиции напала военизированная группировкаМеждународная панорама 1 июля, 2:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Межпланетный космический аппарат Juno ("Юнона") 10 июля впервые в истории человечества пролетит прямо над знаменитым Большим красным пятном Юпитера - гигантским атмосферным вихрем, который существует более 350 лет. Об этом сообщает NASA.
July 10, @NASAJuno spacecraft will fly directly over Jupiter’s Great Red Spot, giving humanity its 1st up-close view https://t.co/2Q1iVr4dNE pic.twitter.com/O4nkOQE5UA— NASA (@NASA) 1 July 2017
"Загадочное Большое красное пятно - возможно, самая известная часть Юпитера. Этот грандиозный вихрь бушует на самой большой планете Солнечной системы на протяжении веков. Теперь Juno и ее приборы, с помощью которых можно заглянуть под облака, сможет "нырнуть" ближе, чтобы выяснить, насколько глубоко уходят корни этого шторма. Это поможет нам понять, как он устроен и что делает его таким особенным", - приводятся в сообщении слова ведущего исследователя Юго-Западного научно-исследовательского института (Southwest Research Institute) Скотта Болтона.
4 июля исполнится ровно год со дня пребывания аппарата у Юпитера. К этому времени зонд пролетит по орбите газового гиганта примерно 114,5 млн км.
Наиболее близкая к Юпитеру точка орбиты для спутника будет 10 июля в 04:55 мск, в этом время Juno будет находиться примерно в 3,5 тыс. км над облаками планеты.
Спустя 11 минут и 33 секунды аппарат окажется прямо над верхушками облаков знаменитого вихря, длина которого в ширину достигает почти 16 тыс. км. Зонд пролетит над Большим красным пятном примерно 9 тыс. км, в это время будут включены восемь его приборов, в том числе камера.
Аппарат Juno был запущен 5 августа 2011 года, на орбиту самой планеты Солнечной системы он вышел спустя пять лет. Зонд был назван в честь богини Юноны - жены бога Юпитера. Миссия рассчитана на два года, после этого аппарат выведут в плотные слои атмосферы и уничтожат.
Главная задача Juno - получить и передать на Землю сведения о структуре, атмосфере и магнитосфере планеты. Это в свою очередь поможет больше узнать о процессах формирования таких газовых гигантов, как Юпитер, в Солнечной и других планетных системах.