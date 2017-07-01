Зонд Juno 10 июля впервые в истории пролетит прямо над Большим красным пятном Юпитера

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Межпланетный космический аппарат Juno ("Юнона") 10 июля впервые в истории человечества пролетит прямо над знаменитым Большим красным пятном Юпитера - гигантским атмосферным вихрем, который существует более 350 лет. Об этом сообщает NASA.

July 10, @NASAJuno spacecraft will fly directly over Jupiter’s Great Red Spot, giving humanity its 1st up-close view https://t.co/2Q1iVr4dNE pic.twitter.com/O4nkOQE5UA — NASA (@NASA) 1 July 2017

"Загадочное Большое красное пятно - возможно, самая известная часть Юпитера. Этот грандиозный вихрь бушует на самой большой планете Солнечной системы на протяжении веков. Теперь Juno и ее приборы, с помощью которых можно заглянуть под облака, сможет "нырнуть" ближе, чтобы выяснить, насколько глубоко уходят корни этого шторма. Это поможет нам понять, как он устроен и что делает его таким особенным", - приводятся в сообщении слова ведущего исследователя Юго-Западного научно-исследовательского института (Southwest Research Institute) Скотта Болтона.

4 июля исполнится ровно год со дня пребывания аппарата у Юпитера. К этому времени зонд пролетит по орбите газового гиганта примерно 114,5 млн км.

Наиболее близкая к Юпитеру точка орбиты для спутника будет 10 июля в 04:55 мск, в этом время Juno будет находиться примерно в 3,5 тыс. км над облаками планеты.

Спустя 11 минут и 33 секунды аппарат окажется прямо над верхушками облаков знаменитого вихря, длина которого в ширину достигает почти 16 тыс. км. Зонд пролетит над Большим красным пятном примерно 9 тыс. км, в это время будут включены восемь его приборов, в том числе камера.

Аппарат Juno был запущен 5 августа 2011 года, на орбиту самой планеты Солнечной системы он вышел спустя пять лет. Зонд был назван в честь богини Юноны - жены бога Юпитера. Миссия рассчитана на два года, после этого аппарат выведут в плотные слои атмосферы и уничтожат.

Главная задача Juno - получить и передать на Землю сведения о структуре, атмосфере и магнитосфере планеты. Это в свою очередь поможет больше узнать о процессах формирования таких газовых гигантов, как Юпитер, в Солнечной и других планетных системах.