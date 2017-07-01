С космодрома Байконур вместе с "Канопус-В-ИК" будут запущены еще 11 аппаратов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении совместного запуска с космодрома Байконур российского космического аппарата "Канопус-В-ИК" и ряда других аппаратов Норвегии, Японии, ФРГ и США. Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

"Утвержден комплекс мер по проведению запуска с космодрома Байконур космического аппарата дистанционного зондирования земли "Канопус-В-ИК" (РФ), а также космических аппаратов автоматической идентификации морских судов NorSat-l и NorSat-2 (Норвегия), космического аппарата дистанционного наблюдения за льдами в арктических водах WNISAT-1R (Япония), космических аппаратов научного назначения TechnoSat и Flying Laptop (ФРГ), двух космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "МКА-Н" (РФ), полезных нагрузок дистанционного зондирования Земли Flock-2k и Corvus-ВС (США), полезной нагрузки научного назначения и автоматической идентификации морских судов Lemur+ (РФ, США) и полезной нагрузки технологического назначения Tyvak (США)", - говорится в справке к документу.

Запуск будет произведен ракетой-носителем "Союз-2" (этап 1а).

Аппарат "Канопус-В-ИК" предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, поиска очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов.