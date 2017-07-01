С космодрома Байконур вместе с "Канопус-В-ИК" будут запущены еще 11 аппаратов

Сведут минимумы: кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимумаОбщество 1 июля, 7:58
Русский "Мир": что нужно знать о национальной платежной системеЭкономика и бизнес 1 июля, 7:03
СМИ: клуб НБА "Индиана" обменял Пола Джорджа в "Оклахому"Спорт 1 июля, 5:40
New York Post опубликовала статью о Трампе из трех словМеждународная панорама 1 июля, 5:40
Продюсер CNN заявил, что почти все сотрудники телеканала считают Трампа клоуномМеждународная панорама 1 июля, 4:56
Зонд Juno 10 июля впервые в истории пролетит прямо над Большим красным пятном ЮпитераКосмос 1 июля, 4:10
СМИ: Дадонов согласовал контракт с клубом НХЛ "Флорида"Спорт 1 июля, 4:09
Пятничные осадки в Москве побили два рекорда июньской нормыОбщество 1 июля, 3:39
Месси женился в родном городе в Аргентине при повышенных мерах безопасностиФутбол 1 июля, 3:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении совместного запуска с космодрома Байконур российского космического аппарата "Канопус-В-ИК" и ряда других аппаратов Норвегии, Японии, ФРГ и США. Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.
"Утвержден комплекс мер по проведению запуска с космодрома Байконур космического аппарата дистанционного зондирования земли "Канопус-В-ИК" (РФ), а также космических аппаратов автоматической идентификации морских судов NorSat-l и NorSat-2 (Норвегия), космического аппарата дистанционного наблюдения за льдами в арктических водах WNISAT-1R (Япония), космических аппаратов научного назначения TechnoSat и Flying Laptop (ФРГ), двух космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "МКА-Н" (РФ), полезных нагрузок дистанционного зондирования Земли Flock-2k и Corvus-ВС (США), полезной нагрузки научного назначения и автоматической идентификации морских судов Lemur+ (РФ, США) и полезной нагрузки технологического назначения Tyvak (США)", - говорится в справке к документу.
Запуск будет произведен ракетой-носителем "Союз-2" (этап 1а).
Аппарат "Канопус-В-ИК" предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, поиска очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов.