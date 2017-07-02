Китай произвел запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5"

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ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Китай в воскресенье произвел с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань) запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") со спутником связи "Шицзянь-18". Об этом в прямом эфире сообщило Центральное телевидение Китая.
В начале недели данная транспортная космическая система была перемещена на стартовую площадку для второго по счету пуска этой серии мощнейших ракет-носителей КНР. Предполагается, что выведенный с ее помощью на орбиту космический аппарат прослужит 15 лет.
"Чанчжэн-5" была доставлена на космодром в начале мая, ее транспортировка производилась по морю из порта Тяньцзинь (Северный Китай) с отставанием от графика в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Грузоподъемность ракеты составляет 25 тонн при полете на низкую околоземную и 14 тонн в случае выхода на геостационарную переходную орбиту. В высоту "Чанчжэн-5" составляет 57 м, в диаметре достигая пяти метров. Первый успешный ее запуск КНР осуществила в ноябре 2016 года, когда в космос был отправлен спутник "Шицзянь-17".