Компания SpaceX отложила на сутки запуск спутника связи

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX отложила примерно на сутки запланированный ранее на воскресенье запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Intelsat 35e. Об этом сообщили официальные представители SpaceX.

Как ожидается, новая попытка вывести аппарат на орбиту будет предпринята в понедельник, в 19:37 по времени Восточного побережья США (во вторник, в 02:37 мск). Запуск был отложен из-за неполадок в системе навигации. Как уточнили в SpaceX, о серьезных неисправностях речь не идет.

Спутник, принадлежащий международному консорциуму Intelsat со штаб-квартирой в Люксембурге, предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Северной и Южной Америки, Европы и Африки. Масса аппарата превышает 6 тонн. Он изготовлен американской корпорацией Boeing.