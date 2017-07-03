Космический грузовик Dragon возвращается с МКС на Землю

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX покинул в понедельник Международную космическую станцию (МКС) и возвращается на Землю.
"Dragon вновь войдет в атмосферу Земли примерно через пять часов", - говорится в сообщении на странице SpaceX в Twittew.
Dragon will re-enter Earth's atmosphere in ~5 hours. Splashdown at 8:12 a.m. EDT, 12:12 UTC.— SpaceX (@SpaceX) 3 июля 2017 г.
Корабль, доставивший 6 июня 2,7 тонны груза на МКС, был отстыкован в 09:41 мск. Он должен приводниться в Тихом океане. Как отмечается в Twitter МКС, операцию по отстыковке корабля от манипулятора Canadarm2 проводил американский астронавт Джек Фишер.
.@Astro2fish and @AstroPeggy release #Dragon at 2:41am ET with over 4,100 pounds of cargo for return to Earth. https://t.co/a5gZMVxnDa pic.twitter.com/Watb3HDhpq— Intl. Space Station (@Space_Station) 3 июля 2017 г.
Ранее отстыковка была запланирована на 2 июля, однако впоследствии она была отложена из-за неблагоприятного прогноза погоды в той части Тихого океана, где должен приводниться корабль.
Грузовик был запущен 4 июня с помощью ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Сейчас на борту МКС работают российский космонавт Федор Юрчихин, американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон.