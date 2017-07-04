SpaceX вновь отложила запуск спутника связи консорциума Intelsat

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НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX вновь отложила запланированный на понедельник запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Intelsat 35e. Об этом сообщил официальный представитель компании, которая вела прямую трансляцию запуска на своем сайте.
Ракета должна была стартовать в 20:35 по времени Восточного побережья США (03:35 мск вторника). Однако примерно за 10 секунд до предполагаемого старта сработала автоматическая отмена запуска. "Специалисты работают над выяснением причин, из-за которых запуск оказался невозможен", - заявил представитель компании.
Изначально пуск ракеты со спутником, принадлежащим международному консорциуму Intelsat, должен был состояться в минувшее воскресенье, однако из-за неполадок в системе навигации он был отложен.
Intelsat 35e относится к классу геостационарных спутников с высокой пропускной способностью сигнала. Аппарат весом около 6 тонн построен американской корпорацией Boeing и предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Северной и Южной Америки, Европы и Африки.
Срок службы спутника рассчитан на более чем 15 лет.