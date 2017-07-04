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На шести колесах: как человечество начало освоение Марса

Космос
4 июля, 17:10 UTC+3

20 лет назад аппарат, созданный человеком, впервые совершил удачную посадку на поверхность планеты

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Марсоход "Соджорнер" на Марсе, 4 июля 1997 года

Марсоход "Соджорнер" на Марсе, 4 июля 1997 года

© AP Photo/NASA TV

4 июля 1997 года на поверхность Марса совершил посадку аппарат "Соджорнер". За следующие две тысячи часов, пока не оборвалась связь с Землей, он "пробежал" по планете всего сто метров. Но его короткая миссия положила начало исследованиям Марса с помощью подвижных спускаемых аппаратов.

Первые попытки отправить на поверхность Марса исследовательские аппараты предприняли советские ученые. В 1971 году в космос были запущены автоматические межпланетные станции Марс-2 и Марс-3, на борту которых находились марсоходы. Назывались они "Приборами оценки проходимости — Марс" (ПрОП-М). В то время еще не было достоверных сведений о марсианском грунте, и аппараты решили оборудовать двумя лыжами по бокам, на которых они должны были буквально шагать по поверхности планеты, какой бы она ни оказалась. С помощью 15-метрового кабеля они подключались к базовой станции, которая должна была делать снимки поверхности планеты и направлять аппарат на безопасные участки.

Несмотря на небольшой размер, у ПрОП-М уже была автоматическая система управления. Его примитивные контактные датчики могли регистрировать столкновение с препятствием — в этом случае аппарат отходил назад и менял свой курс. Оперативно управлять марсоходом невозможно — сигнал от Земли до Марса идет от 4 до 20 минут.

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К сожалению, двум первым марсоходам так и не довелось ступить на поверхность планеты. Спускаемый аппарат Марс-2 разбился, а Марс-3 потерял связь с центром управления сразу после посадки.

Следующую попытку изучить Марс с помощью подвижных спускаемых аппаратов предприняло NASA в рамках программы Mars Pathfinder. Основной целью первой миссии агентство ставило отработку мягкой посадки. Спускаемый модуль состоял из неподвижной станции и легкого марсохода "Соджорнер".

Станция использовалась для связи с Землей, так как антенна марсохода могла передавать данные только в радиусе 500 м. Помимо этого на станции было несколько камер и собственная метеостанция.

Марсоход весил около 10 кг, каждое из его шести колес вращалось самостоятельно, и он мог преодолевать препятствия высотой до 20 см и склоны до 45°. Энергию ровер получал от солнечных батарей, хотя нес на борту и три радиоизотопных элемента — для поддержания температуры в блоке с электроникой.

YouTube/NASA Jet Propulsion Laboratory

После того, как спускаемый модуль вошел в атмосферу, его скорость была снижена защитным экраном, а затем парашютом. За несколько секунд до посадки включились тормозные двигатели, и надулись амортизационные баллоны. Аппараты коснулись поверхности планеты на скорости 90 км/ч, отскочили от нее несколько раз и, наконец, остановились.

Так произошла первая в истории успешная посадка марсохода. После того, как ровер съехал со станции-ретранслятора, он приступил к исследованиям: анализу близлежащих камней с помощью спектрометра. Всего он передал на Землю 550 снимков планеты и изучил 15 образцов пород. Станция в этот момент снимала панораму.

Марсоход был рассчитан на работу в течение 7-30 сол (марсианские сутки, равные земным 24 часам 40 минутам. — прим. ТАСС), однако смог проработать 83 сол (более 2 тыс часов), пока станция-ретранслятор не вышла из строя, и он не потерял связь с Землей. За это время "Соджорнер" проехал всего 100 метров.

Полную версию материала читайте на научно-популярном портале "Чердак"

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