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Источник: РФ в ближайшие недели приступит к проектированию сверхтяжелой ракеты

Космос
5 июля, 13:04 дата обновления: 5 июля, 13:06 UTC+3

По данным источника в ракетно-космической отрасли, оно будет продолжаться полтора-два года

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Решение о начале эскизного проектирования новой российской сверхтяжелой ракеты-носителя может быть принято в ближайшие недели, сообщил в среду ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Планируется, что в ближайшие недели выйдет распоряжение госкорпорации "Роскосмос" о проведении эскизного проектирования ракеты-носителя сверхтяжелого класса", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, оно будет продолжаться полтора-два года. За это время разработчики должны будут определить облик ракеты, ее технические характеристики, а также указать задачи, для решения которых она может использоваться. В распоряжении также будут определены головная организация и кооперация по созданию ракеты.

Все этапы проектирования новой ракеты должны будут согласоваться, в соответствии с правилами, с главным научным институтом Роскосмоса ЦНИИмаш и научно-техническим советом Роскосмоса, добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что первый пуск российской сверхтяжелой ракеты-носителя планируется провести уже в 2028 году, а стартовый комплекс для нее должен быть готов на космодроме Восточный к 2027 году. К строительству стартовой инфраструктуры приступят после завершения строительства стартового стола для ракеты "Ангара".

В госкорпорации "Роскосмос" не стали комментировать эту информацию.

Сверхтяжелая ракета

Как сообщал источник в отрасли, стартовый стол для сверхтяжелой ракеты будет построен по принципам, реализованным для ракеты-носителя "Энергия" на Байконуре (площадка №250). Это будет универсальный комплекс стенд-старт, с которого смогут запускаться как ракеты-носители "Союз-5" среднего класса, так и несколько объединенных в "пакет" блоков ракет, что позволит собирать носители разной грузоподъемности, включая сверхтяжелую ракету.

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В 2016 году на конференции в Москве гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев представил свой проект ракеты-носителя "Энергия-5В" сверхтяжелого класса, предназначенной для отправки пилотируемой миссии на Луну. По его словам, при создании ракеты от "Ангары-А5В" будет взята верхняя водородная ступень, от перспективной ракеты среднего класса "Союз-5" будут использованы первая и вторая ступени.

Позже источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что корпорацией определен примерный облик двух типов ракет, предлагаемых для реализации, - "Энергия-5В-ПТК" и "Энергия-5ВР-ПТК" со стартовой массой 2368 тонн и 2346 тонн соответственно.

Оба варианта ракеты будут способны вывести на низкую околоземную орбиту около 100 тонн полезного груза, а на окололунную орбиту 20,5 тонны - массу "лунной" версии корабля "Федерация". Вместо корабля "сверху" ракеты может также находиться лунный взлетно-посадочный модуль. Для доставки корабля "Федерация" или лунного взлетно-посадочного модуля к Луне предлагается использовать межорбитальный буксир на базе разгонного блока ДМ.

По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры на космодроме Восточный обойдется в 1,5 трлн рублей. При этом в госкорпорации ранее заявляли, что до 2030 года не видят необходимости торопиться с созданием сверхтяжелой ракеты, поскольку для нее нет полезных нагрузок.

В то же время, как сообщали в РКК "Энергия", разработка новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет в 1,5 раза дешевле, чем воспроизведение советской ракеты-носителя "Энергия". Создание ракеты "Энергия" и корабля "Буран" стало самой масштабной программой в истории отечественного космического ракетостроения, объем ее ежегодного финансирования к 1985 году достиг 1,3 млрд рублей. Первый пуск "Энергии" состоялся 15 мая 1987 года с космодрома Байконур. Она стала первой советской ракетой, в которой использовался водород на маршевой ступени, а также была самой мощной из отечественных ракет.

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