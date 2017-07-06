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Компания SpaceX вывела на орбиту телекоммуникационный спутник консорциума Intelsat

Космос
6 июля, 2:43 дата обновления: 6 июля, 3:31 UTC+3

Возвращение нижней ступени ракеты Falcon 9 для последующего использования не планируется

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/John Raoux

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX вывела в среду на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat 35e. Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 19:38 по времени Восточного побережья США (02:38 мск четверга - прим. ТАСС) с космодрома на мысе Канаверал.

"Носитель Falcon 9 вывел спутник Intelsat 35e на орбиту", - заявил представитель SpaceX в эфире прямой трансляции, которую компания вела на своем сайте.

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SpaceX дважды откладывала запуск ракеты со спутником. Изначально он должен был состояться 2 июля, однако из-за неполадок в системе навигации был перенесен на сутки. 3 июля компания вновь попыталась осуществить старт ракеты, однако за несколько секунд до запуска полет был отменен.

Аппарат под названием Intelsat 35e принадлежит к классу геостационарных спутников с высокой пропускной способностью сигнала.

Intelsat 35e весом около 6 тонн построен американской корпорацией Boeing и предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Северной и Южной Америки, Европы и Африки. Расчетный срок эксплуатации аппарата, принадлежащего международному консорциуму Intelsat со штаб-квартирой в Люксембурге, составляет более 15 лет.

Это уже третий запуск Falcon 9 за последние две недели. 25 июня SpaceX запустила ракету с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, выведя на орбиту 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT. 23 июня с космодрома на мысе Канаверал стартовала Falcon 9 с первым болгарским спутником связи BulgariaSat-1.

Во время двух предыдущих запусков SpaceX удалось осуществить управляемый спуск нижней ступени ракеты для последующего использования. Однако в ходе нынешнего старта возвращения ступени Falcon 9 не планировалось.

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