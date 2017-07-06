Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"КосмоКурс" наладит собственное производство ракет, если не договорится с Роскосмосом

Космос
6 июля, 9:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

При этом в госкорпорации сообщили, что пока конкретных предложений от "КосмоКурса" об использовании производственных мощностей предприятий отрасли не поступало

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский оператор в области суборбитального туризма "КосмоКурс" рассматривает возможность организации собственного производства ракетно-космической техники в случае, если ему не удастся договориться о размещении заказов на предприятиях Роскосмоса. Об этом в четверг заявил ТАСС глава компании Павел Пушкин.

"Мы сейчас ведем переговоры с Роскосмосом. Если сумеем договориться с ним, то будем рассматривать его производственные мощности. Основная для нас проблема кроется в том, что если предприятиям Роскосмоса будет поставлена задача по линии госзаказчика, то выполнение нашего контракта будет приостановлено. Нас это, конечно, не устраивает. Поэтому, если у нас получится договориться, будем с ними сотрудничать, а если нет - будем строить собственное производство, в том числе с привлечением мощностей инвестора", - рассказал Пушкин.

В то же время в пресс-службе госкорпорации ТАСС сообщили, что пока с компанией "КосмоКурс" никакой конкретики в этой области не обсуждается. "В Роскосмосе работает блок развития бизнеса и коммерциализации, который в том числе осуществляет функцию "единого окна" по инициативам частных компаний. Пока конкретных предложений от "КосмоКурса" об использовании производственных мощностей предприятий отрасли в госкорпорацию не поступало", - сообщили ее представители.

Ранее стало известно, что компания "КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих полетов туристов, который будет состоять из многоразовой суборбитальной ракеты-носителя и многоразового суборбитального космического аппарата. Предполагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора совершит 15-минутный полет на высоту 180-220 км, проведя в невесомости пять-шесть минут. Стоимость одного билета, как ожидается, составит $200-250 тыс. Компания планирует проводить до 115 пусков в год, что соответствует примерно 700 туристам в год, первый полет намечен на 2021 год.

Первоначально для запусков предполагалось использовать полигон Капустин Яр в Астраханской области. От развития суборбитального туризма на космодроме Восточный компания "КосмоКурс" отказалась по причине лесистой местности в том районе. Теперь российскому оператору предложены на выбор две площадки на космодроме Байконур .

Аналогичными суборбитальными проектами занимаются частные компании Blue Origin, основанная главой американского интернет-магазина Amazon Джеффом Безосом, и Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС
2
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
3
Выданного Латвией США россиянина заключили в американскую тюрьму
4
Меркель констатировала изменение мирового порядка
5
В Гамбурге перед саммитом G20 сожгли автосалон Porsche
6
Тиллерсон: Путин и Трамп на встрече в Гамбурге обсудят ситуацию в Сирии
7
Задержаны подозреваемые в убийстве трех жителей Омской области
Темы дня
Реклама