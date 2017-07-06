Источник: первый летный образец российской сверхтяжелой ракеты будет облегченным

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Первый летный образец новой российской сверхтяжелой ракеты будет облегченной версией из-за использования трех, а не пяти ракетных модулей на первой-второй ступенях, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"С целью ускорения работ по созданию сверхтяжелой ракеты, но при этом экономии средств предусматривается провести летные испытания первого образца в 2028 году с использованием облегченной версии ракеты", - сказал он.

По его словам, ракета фигурирует под условным названием "Сверхтяжелый комплекс - 3" или "Энергия-3", в котором цифрой обозначено количество ракетных модулей первой и второй ступеней, которыми, по сути, станут ракеты среднего класса "Союз-5".

В отличие от версии "Энергия-5" с грузоподъемностью в районе 100 тонн (примерно с этой границы начинается присвоение класса сверхтяжелой ракеты) ее облегченная версия будет иметь грузоподъемность в районе 68-72 тонн (в случае использования водородной третьей ступени) и будет скорее относиться к разряду ракет повышенной грузоподъемности.

Ранее сообщалось, что решение о начале эскизного проектирования сверхтяжелой ракеты-носителя может быть принято в ближайшие недели. Оно будет продолжаться полтора-два года. За это время разработчики должны будут определить облик ракеты, ее технические характеристики, а также указать задачи, для решения которых она может использоваться. В документе также будет определена головная организация и кооперация по созданию ракеты.

В госкорпорации "Роскосмос" воздержались от комментирования этой информации.

Сверхтяжелая ракета

Ранее сообщалось, что стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты должен быть готов на космодроме Восточный в 2027 году. К строительству стартовой инфраструктуры приступят после завершения строительства стартового стола для ракеты "Ангара". Как сообщал источник в отрасли, стартовый стол для сверхтяжелой ракеты будет построен по принципам, реализованным для ракеты-носителя "Энергия" на Байконуре (площадка №250). Это будет универсальный комплекс стенд-старт, с которого смогут запускаться как ракеты-носители "Союз-5" среднего класса, так и несколько объединенных в "пакет" блоков ракет, что позволит собирать носители разной грузоподъемности, включая сверхтяжелую ракету.

В 2016 году на конференции в Москве гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев представил свой проект ракеты-носителя "Энергия-5В" сверхтяжелого класса, предназначенной для отправки пилотируемой миссии на Луну. По его словам, при создании ракеты от "Ангары-А5В" будет взята верхняя водородная ступень, от перспективной ракеты среднего класса "Союз-5" будут использованы первая и вторая ступени.

Позже источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что корпорацией определен примерный облик двух типов ракет, предлагаемых для реализации, - "Энергия-5В- ПТК" и "Энергия-5ВР-ПТК" со стартовой массой 2368 тонн и 2346 тонн соответственно.

Оба варианта ракеты будут способны вывести на низкую околоземную орбиту около 100 тонн полезного груза, а на окололунную орбиту 20,5 тонны - массу "лунной" версии корабля "Федерация". Вместо корабля "сверху" ракеты может также находиться лунный взлетно-посадочный модуль. Для доставки корабля "Федерация" или лунного взлетно-посадочного модуля к Луне предлагается использовать межорбитальный буксир на базе разгонного блока ДМ.

По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей. При этом в госкорпорации ранее заявляли, что до 2030 года не видят необходимости торопиться с созданием сверхтяжелой ракеты, поскольку для нее нет полезных нагрузок.

В то же время, как сообщали в РКК "Энергия", разработка новой ракеты будет в 1,5 раза дешевле, чем воспроизведение советской ракеты-носителя "Энергия". Создание ракеты "Энергия" и корабля "Буран" стало самой масштабной программой в истории отечественного космического ракетостроения, объем ее ежегодного финансирования к 1985 году достиг 1,3 млрд рублей. Первый пуск "Энергии" состоялся 15 мая 1987 года с космодрома Байконур. Она стала первой советской ракетой, в которой использовался водород на маршевой ступени, а также была самой мощной из отечественных ракет.