В Звездном городке утвердили экипаж очередной экспедиции на МКС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в понедельник рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи для полета на Международную космическую станцию (МКС), сообщили ТАСС в ЦПК.

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"Принято решение о рекомендации экипажей к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур", - заявили в ЦПК.

В основной экипаж корабля "Союз МС-05" включены космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи. Их дублеры - россиянин Александр Мисуркин, американец Марк Ванде Хай и японец Норисигэ Канаи. Окончательные составы будут утверждены госкомиссией на Байконуре за сутки до старта, который запланирован на 28 июля.

Заседание комиссии прошло по итогам двухдневной экзаменационной сессии. Космонавты справились со всеми учебными нештатными ситуациями, работая на точных копиях российского сегмента МКС и корабля "Союз МС". Также их признала годными к полету медицинская комиссия.

Рязанский и Брезник полетят на МКС во второй раз, Несполи отправится на орбиту в третий раз. Планируемая продолжительность полета - 139 суток.