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Источник: второй выход российских космонавтов в открытый космос перенесен на 2018 год

Космос
10 июля, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Ранее выход был запланирован на ноябрь-декабрь текущего года

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Международная космическая станция, 2017

© nasa.gov

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), планировавшийся на ноябрь-декабрь, перенесен на начало 2018 года. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Теперь этот выход планируется на январь 2018 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее в РКК "Энергия" заявляли, что второй в этом году выход в открытый космос по российской программе планируется на ноябрь-декабрь. Первый - на август. Но на прошлой неделе космонавт Сергей Рязанский, который отправится на МКС 28 июля, сообщил, что второй выход отменен. Россиянин должен был участвовать в обоих выходах.

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