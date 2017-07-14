Студенты-энтузиасты запустили в космос спутник, созданный "в гараже"

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Проект "Маяк" разрабатывался молодыми энтузиастами на базе Московского политехнического университета (ранее МАМИ) в рамках образовательной программы "Современная космонавтика". Этот спутник предназначен для популяризации космонавтики и повышения привлекательности научно-технического образования среди молодежи России, — рассказал ТАСС руководитель проекта Александр Шаенко.
Выйдя на орбиту, спутник развернет солнечный отражатель, который станет пускать на Землю гигантские солнечные "зайчики". По словам разработчиков, отражатель представляет собой трехметровую правильную пирамиду из светоотражающей металлизированной пленки, которая в 20 раз тоньше человеческого волоса. Во время выхода на орбиту он будет аккуратно свернут внутри спутника, а затем расправится, принимая заданную форму. Разработчики обещают, что он будет сиять ярче Сириуса, Веги и Альтаира, а также будет виден во всех крупных городах Земли.
По словам Шаенко, идея создания "Маяка" родилась после одной из его научно-популярных лекций, когда они с товарищем обсуждали тот факт, что сегодня запустить в космос можно все, что угодно, был бы смысл. В присутствии кирпича на орбите собеседники смысла не увидели, но решили создать спутник, который был бы заметен на ночном небе.
Инженеры исследовали различные формы отражателя и пришли к выводу, что он должен иметь именно форму пирамиды — чтобы вспышки света были наиболее яркими.
Еще одной целью, ради которой создавался спутник, было желание доказать, что на современном этапе развития технологий, в России сделать космический аппарат можно даже силами обычных людей. Фактически, рассказывает Шаенко, "Маяк" собран "в гараже", а не на каком-то предприятии.
Стоимость спутника составила 2,5 млн рублей, проект реализован исключительно за собственные средства команды молодых энтузиастов.
Примерно 3000 человек – это те, кто давал деньги на проект. А инженеров, которые занимались самим проектом, было человек 40, сейчас в команде осталось 15 человек. Люди уходили, передавали работу другим Александр Шаенко руководитель проекта "Маяк"
Спутник "Маяк" был запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а" в 9:36 мск 14 июля с космодрома Байконур. Примерно через девять минут после запуска от ракеты-носителя отделился так называемый головной блок — это разгонный блок "Фрегат" со всеми спутниками. Затем он по очереди вывел на орбиту аппараты. Сначала там оказался российский спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус", головной аппарат, ради которого и проводится пуск. Потом на орбиту вывели еще несколько десятков спутников, среди них и "Маяк".
Никакой связи с Землей у него не будет, а срок активного существования аппарата составит 30 дней.
Мы думали поставить на него какую-то систему связи, но слишком поздно сообразили, и в итоге он будет полностью автономным. Когда он будет выведен на орбиту, мы будем наблюдать за ним с Земли. Но он нам ничего не будет передавать Александр Шаенко руководитель проекта "Маяк"
Недавно в зарубежной прессе появились публикации, что сияние "Маяка" якобы затруднит работу астрономам. Шаенко назвал эту ситуацию очень странной и нелепой. "Сейчас на орбите есть аппараты, более яркие, чем "Маяк". Мешают астрономам не они, а иллюминация больших городов, если обсерватория находится недалеко от такого города, — рассказывает Шаенко. — Наша маленькая "звездочка" никому помешать не может, это совершенная ерунда".
Алексей Песляк