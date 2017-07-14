Студенты-энтузиасты запустили в космос спутник, созданный "в гараже"

Проект "Маяк" разрабатывался молодыми энтузиастами на базе Московского политехнического университета (ранее МАМИ) в рамках образовательной программы "Современная космонавтика". Этот спутник предназначен для популяризации космонавтики и повышения привлекательности научно-технического образования среди молодежи России, — рассказал ТАСС руководитель проекта Александр Шаенко.

Кирпич в космосе

Выйдя на орбиту, спутник развернет солнечный отражатель, который станет пускать на Землю гигантские солнечные "зайчики". По словам разработчиков, отражатель представляет собой трехметровую правильную пирамиду из светоотражающей металлизированной пленки, которая в 20 раз тоньше человеческого волоса. Во время выхода на орбиту он будет аккуратно свернут внутри спутника, а затем расправится, принимая заданную форму. Разработчики обещают, что он будет сиять ярче Сириуса, Веги и Альтаира, а также будет виден во всех крупных городах Земли.

По словам Шаенко, идея создания "Маяка" родилась после одной из его научно-популярных лекций, когда они с товарищем обсуждали тот факт, что сегодня запустить в космос можно все, что угодно, был бы смысл. В присутствии кирпича на орбите собеседники смысла не увидели, но решили создать спутник, который был бы заметен на ночном небе.

Инженеры исследовали различные формы отражателя и пришли к выводу, что он должен иметь именно форму пирамиды — чтобы вспышки света были наиболее яркими.

Спутник "из гаража"

Еще одной целью, ради которой создавался спутник, было желание доказать, что на современном этапе развития технологий, в России сделать космический аппарат можно даже силами обычных людей. Фактически, рассказывает Шаенко, "Маяк" собран "в гараже", а не на каком-то предприятии.

Стоимость спутника составила 2,5 млн рублей, проект реализован исключительно за собственные средства команды молодых энтузиастов.

Примерно 3000 человек – это те, кто давал деньги на проект. А инженеров, которые занимались самим проектом, было человек 40, сейчас в команде осталось 15 человек. Люди уходили, передавали работу другим Александр Шаенко руководитель проекта "Маяк"

Спутник "Маяк" был запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а" в 9:36 мск 14 июля с космодрома Байконур. Примерно через девять минут после запуска от ракеты-носителя отделился так называемый головной блок — это разгонный блок "Фрегат" со всеми спутниками. Затем он по очереди вывел на орбиту аппараты. Сначала там оказался российский спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус", головной аппарат, ради которого и проводится пуск. Потом на орбиту вывели еще несколько десятков спутников, среди них и "Маяк".

Никакой связи с Землей у него не будет, а срок активного существования аппарата составит 30 дней.

Мы думали поставить на него какую-то систему связи, но слишком поздно сообразили, и в итоге он будет полностью автономным. Когда он будет выведен на орбиту, мы будем наблюдать за ним с Земли. Но он нам ничего не будет передавать Александр Шаенко руководитель проекта "Маяк"

Недавно в зарубежной прессе появились публикации, что сияние "Маяка" якобы затруднит работу астрономам. Шаенко назвал эту ситуацию очень странной и нелепой. "Сейчас на орбите есть аппараты, более яркие, чем "Маяк". Мешают астрономам не они, а иллюминация больших городов, если обсерватория находится недалеко от такого города, — рассказывает Шаенко. — Наша маленькая "звездочка" никому помешать не может, это совершенная ерунда".

Алексей Песляк

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