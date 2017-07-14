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Космическое око МЧС: на что способен "противопожарный" спутник

Космос
14 июля, 10:00 UTC+3

С космодрома Байконур запустили на орбиту первый специализированный российский спутник для поиска лесных пожаров

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК" на стартовой площадке космодрома Байконур

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК" на стартовой площадке космодрома Байконур

© КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС

Космический аппарат "Канопус-В-ИК" запущен утром 14 июля с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". Спутник получил название в честь одноименной звезды южного полушария, второй после Сириуса ярчайшей звезды на небе. Он оснащен инфракрасной камерой высокого разрешения, которая позволит обнаруживать очаги лесных пожаров.

Данные со спутника уже через несколько часов будут попадать на стол пожарных. Помимо этого, аппарат поможет МЧС в мониторинге техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, экологам — в обнаружении крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду.

Спутник построен российской корпорацией "ВНИИЭМ". Работоспособность спутниковой платформы "Канопус" проверена первым аппаратом дистанционного зондирования Земли "Канопус-В", несколько лет успешно работающим на орбите, и его братом-близнецом БКА (Белорусский космический аппарат).

После выхода на орбиту в течение трех месяцев космический аппарат будет проходить летные испытания. "Первые включения целевой аппаратуры планируются в рамках летных испытаний в августе 2017 года", — сообщили ТАСС в корпорации "ВНИИЭМ".

После завершения испытаний информацию со спутника начнут получать различные федеральные и региональные органы исполнительной власти России, в том числе МЧС, Минлесхоз, Минсельхоз, Росреестр.

По информации разработчика целевой аппаратуры, с помощью спутника может быть определено предполагаемое место возгорания размером 5 на 5 метров, а полоса захвата, то есть ширина угла зрения спутника, будет достигать 2000 км.

"Планирование съемки, прием и обработка целевой информации с космического аппарата в Научном Центре оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) будет осуществляться круглосуточно, — рассказали ТАСС в головном предприятии по обработке данных дистанционного зондирования Земли НЦ ОМЗ. — Полученная со спутника целевая информация может быть выдана в МЧС России и другим заинтересованным ведомствам в течение 4-5 часов". 

Планируется, что спутник будет работать на орбите не менее 5 лет. Если инфракрасная камера высокого разрешения, установленная на нем, в ходе испытаний докажет свою эффективность, ее установят и на следующие спутники этой серии. Запуск еще двух аппаратов серии — "Канопуса-В" №3 и №4, планируется осуществить с космодрома Восточный в конце этого года, а спутников "Канопуса-В" №5 и №6 — в 2018 году. 

Дмитрий Струговец

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