Ракета "Союз-5" получит разгонный блок от "Морского старта"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Разгонные блоки семейства ДМ, применяемые по программам "Наземный старт" и "Морской старт", планируется использовать в составе новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", сообщили в четверг ТАСС в пресс-центре Ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Для эксплуатации с ракетой-носителем "Союз-5" пока рассматриваются варианты уже созданных и зарекомендовавших себя разгонных блоков в программах "Морской старт" и "Наземный старт", - сказали на предприятии.

В программе "Морской старт" с 1999 года в составе российско-украинской ракеты "Зенит-3SL" применялась модификация блока ДМ-SL. С 2008 года с ракетой "Зенит-3SLБ", применяемой в рамках международного проекта "Наземный старт", когда запуски проводятся с Байконура, начала использоваться версия разгонного блока ДМ-SLБ.

Разгонные блоки типа ДМ предназначены для перевода космических аппаратов с опорной на целевую околоземную орбиту, а также на отлетные траектории. Они созданы на базе блока Д, который разрабатывался в рамках лунной программы СССР для сверхтяжелой ракеты-носителя Н1.

О ракете "Союз-5"

Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ. На второй - РД-0124М (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).

Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. Также для пусков ракеты планируется использовать комплекс "Морской старт".

Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на 2022 год.