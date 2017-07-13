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В России продлен набор в отряд космонавтов

Космос
13 июля, 21:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Прием заявок должен был закончиться 14 июля

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и Центр подготовки космонавтов решили продлить отбор претендентов на вступление в отряд космонавтов. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, поступившем в четверг в ТАСС.

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В честь Дня космонавтики и 17-го набора в российский отряд подробно рассказываем о том, как сделать космос своей профессией

"Рассмотрев поданные заявки, специалисты Роскосмоса приняли решение, что для реализации амбициозных задач и освоения новой ракетно-космической техники, в отряде космонавтов необходимо большее количество молодых людей, которые обладают инженерными, техническими и естественнонаучными компетенциями", - говорится в сообщении.

Прием заявок должен был окончиться 14 июля, спустя три месяца после объявления набора в отряд космонавтов.

На какой срок продлевается набор, не уточняется.

Сообщалось, что Центр подготовки космонавтов получил около 300 заявок с документами от желающих.

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