В России продлен набор в отряд космонавтов

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и Центр подготовки космонавтов решили продлить отбор претендентов на вступление в отряд космонавтов. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, поступившем в четверг в ТАСС.
"Рассмотрев поданные заявки, специалисты Роскосмоса приняли решение, что для реализации амбициозных задач и освоения новой ракетно-космической техники, в отряде космонавтов необходимо большее количество молодых людей, которые обладают инженерными, техническими и естественнонаучными компетенциями", - говорится в сообщении.
Прием заявок должен был окончиться 14 июля, спустя три месяца после объявления набора в отряд космонавтов.
На какой срок продлевается набор, не уточняется.
Сообщалось, что Центр подготовки космонавтов получил около 300 заявок с документами от желающих.