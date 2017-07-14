С Байконура стартует ракета с рекордным для России количеством спутников

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартует в пятницу с космодрома Байконур с 73 космическими аппаратами - это самое большое в истории России количество одновременно запускаемых спутников.

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"Ракета-носитель "Союз-2.1а" должна вывести на незамкнутую околоземную орбиту головной блок с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК", группой из 72 малых спутников и разгонным блоком "Фрегат". Пуск ракеты-носителя запланирован на 14 июля 2017 года в 09:36 мск", - сообщили ТАСС в компании "Главкосмос" - дочерней структуре госкорпорации "Роскосмос".

До этого рекорд по количеству одновременно запущенных спутников принадлежал ракете-носителю "Днепр" (конверсионной версии ракеты РС-20). В 2014 году она с полигона Капустин Яр вывела на орбиту 36 спутников.

Рекорд был побит 15 февраля 2017 года, когда Индия провела запуск ракеты PSLV-XL с 104 спутниками на борту.

Программа полета

Согласно циклограмме полета, через две минуты после отрыва от стартового стола от ракеты отделится первая ступень - четыре боковых блока, еще спустя три минуты произойдет отделение второй ступени. В 09:45 мск от третьей ступени отделится головной блок с "Фрегатом" и 73 спутниками.

После этого "Фрегат" совершит маневр для выхода на орбиту отделения космического аппарата "Канопус-В-ИК". Само отделение планируется в 10:38 мск. Затем "Фрегат" доставит на другие орбиты оставшиеся космические аппараты. Между 12:01 и 12:05 мск планируется отделение первой пятерки микроспутников, с 12:10 по 12:26 - еще 19 аппаратов, с 17:18 по 17:41 - оставшихся 48.

В районе 18:18 мск "Фрегат" выполнит маневр схода с орбиты, после чего будет затоплен в Индийском океане.

"Канопус"

"Канопус-В-ИК" построен российской корпорацией "ВНИИЭМ". Он оборудован инфракрасной камерой высокого разрешения, которая позволит обнаруживать очаги лесных пожаров площадью в 25 квадратных метров.

Также спутник поможет МЧС в мониторинге техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, экологам - в обнаружении крупных выбросов загрязняющих веществ в природу, а Минсельхозу - в мониторинге сельскохозяйственной деятельности.

В течение трех месяцев после выхода на орбиту космический аппарат будет проходить летные испытания. Первые включения целевой аппаратуры планируется провести в августе 2017 года.

"Маяк"

Малый космический аппарат "Маяк" - разработка молодых инженеров Московского политехнического университета. После выхода на орбиту он развернет светоотражающую поверхность и на месяц станет самым ярким объектом в ночном небе Земли.

Средства на разработку спутника собирались с помощью краудфандинга.

Спутники для Роскосмоса

Еще два аппарата, которые будут находиться на борту ракеты "Союз", - это малые космические аппараты МКА-Н, изготовленные российской частной космической компанией Dauria Aerospace по госконтракту Роскосмоса.

Аппараты предназначены для дистанционного зондирования Земли. Для этого они оборудованы блоком мультиспектральных камер.

Другие аппараты

Помимо этого, на орбиту будут запущены микроспутники Flying Laptop и TechnoSat (Германия), WNISAT-1R (Япония), NorSat-1 и NorSat-2 (Норвегия/Канада), 48 микроспутников Dove типа 3U CubeSat (США), три CICERO типа 6U CubeSat (США), два Corvus-BC типа 6U CubeSat (США), восемь LEMUR типа 3U CubeSat (США), NanoACE типа 3U CubeSat (США), космический аппарата "Искра-МАИ-85" типа 3U CubeSat (Московский авиационный институт) и "Эквадор UTE-ЮЗГУ" типа 1U CubeSat (Юго-Западный государственный университет).