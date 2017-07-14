Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту рекордное для России количество спутников

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур (Казахстан) с 73 спутниками на борту, сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"Старт ракеты прошел нормально", - сказали в госкорпорации.

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" должна вывести на незамкнутую околоземную орбиту головной блок с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Канопус-В-ИК" и группой из 72 малых спутников. Это рекордное количество спутников в истории отечественной космонавтики, запускаемых одновременно.

Вместе с "Канопусом-В-ИК", предназначенным для обнаружения очагов пожаров и оперативного мониторинга чрезвычайных ситуаций, на орбиту отправлен микроспутник "Маяк", два малых аппарата для съемки Земли МКА-Н. Помимо этого, в космос запущены микроспутники Flying Laptop и TechnoSat (Германия), WNISAT-1R (Япония), NorSat-1 и NorSat-2 (Норвегия/Канада), 48 микроспутников Dove типа 3U CubeSat (США), три CICERO типа 6U CubeSat (США), два Corvus-BC типа 6U CubeSat (США), восемь LEMUR типа 3U CubeSat (США), NanoACE типа 3U CubeSat (США), космический аппарата "Искра-МАИ-85" типа 3U CubeSat (Московский Авиационный Институт) и "Эквадор UTE-ЮЗГУ" типа 1U CubeSat (Юго-Западный Государственный Университет).

До этого подобное достижение принадлежало ракете-носителю "Днепр" (конверсионной версии ракеты РС-20). В 2014 году она вывела на орбиту 36 спутников с полигона "Капустин Яр" .

При этом мировой рекорд был установлен 15 февраля 2017 года, когда Индия провела запуск ракеты PSLV-XL со 104 спутниками на борту.

Программа полета

Согласно циклограмме полета, через две минуты после отрыва от стартового стола от ракеты отделится первая ступень - четыре боковых блока, еще спустя три минуты произойдет отделение второй ступени ракеты.

В 9:45 мск от третьей ступени отделится головной блок в составе с разгонным блоком "Фрегат" и 73 спутниками.

После этого "Фрегат" совершит маневр для выхода на орбиту отделения космического аппарата "Канопус-В-ИК". Само отделение планируется в 10:38 мск. Затем "Фрегат" развезет по другим орбитам оставшиеся космические аппараты. В 12:01-12:05 мск планируется отделение первой пятерки микроспутников, с 12:10 по 12:26 - еще 19 аппаратов, с 17:18 по 17:41 - оставшихся 48 спутников.

Затем, около 18:18 мск, "Фрегат" выполнит маневр схода с орбиты, после чего будет затоплен в Индийском океане.